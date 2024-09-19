回應了！真主黨日製對講機爆炸釀20死 日商：無法確定、10年前已停產

黎巴嫩真主黨18日傳出使用的日本製對講機集體爆炸，導致至少20人死、450人傷。日本製造公司艾可慕（ICOM）19日接受媒體訪問時表示，爆炸案中的對講機型號已於10年前停產，無法確認該商品是否是從公司發貨。

中東媒體報導指，根據殘骸照片，18日發生集體爆炸的是數個月前大量交付的對講機，由日本製造公司艾可慕（ICOM）生產，型號為「IC-V82 」。

CNN報導，艾可慕回應稱，「IC-V82 」是一款手持對講機，從2004年到2014年10月間生產和出口至包括中東地區，已在10年前停產，因此從那時起，公司便不再發貨。

該公司指出，這些設備中的電池也已停止生產，且沒有貼上區分假冒產品的防偽雷射標籤，因此無法證實是否為公司原廠貨。

黎巴嫩通訊部指出，該批對講機並非由認可的代理商提供，也未獲正式許可，也沒有經過安全部門的審查。

艾可慕說，其所有對講機均在和歌山縣製造，並採用嚴格的管理體系，以確保「產品中未使用我們公司指定的以外零件」，稱所有對講機都在同一家工廠製造，強調不在海外生產。

艾可慕強調，由於出口商品到中東地區的規制嚴格，必須在確認終端使用者等詳細資訊後才能出貨。

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