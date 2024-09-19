快訊

以色列無差別恐攻？黎巴嫩連還爆雙方衝突升溫

深圳日本人學校殺童案：中國「918國恥」的仇恨現象？

不只年輕人長痘痘！成人痘常見於這些部位：戰痘2妙招助改善

聽新聞
0:00 / 0:00

回應了！真主黨日製對講機爆炸釀20死 日商：無法確定、10年前已停產

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
黎巴嫩真主黨18日傳出使用的日本製對講機集體爆炸。新華社
黎巴嫩真主黨18日傳出使用的日本製對講機集體爆炸。新華社

黎巴嫩真主黨18日傳出使用的日本製對講機集體爆炸，導致至少20人死、450人傷。日本製造公司艾可慕（ICOM）19日接受媒體訪問時表示，爆炸案中的對講機型號已於10年前停產，無法確認該商品是否是從公司發貨。

中東媒體報導指，根據殘骸照片，18日發生集體爆炸的是數個月前大量交付的對講機，由日本製造公司艾可慕（ICOM）生產，型號為「IC-V82 」。

CNN報導，艾可慕回應稱，「IC-V82 」是一款手持對講機，從2004年到2014年10月間生產和出口至包括中東地區，已在10年前停產，因此從那時起，公司便不再發貨。

該公司指出，這些設備中的電池也已停止生產，且沒有貼上區分假冒產品的防偽雷射標籤，因此無法證實是否為公司原廠貨。

黎巴嫩通訊部指出，該批對講機並非由認可的代理商提供，也未獲正式許可，也沒有經過安全部門的審查。

艾可慕說，其所有對講機均在和歌山縣製造，並採用嚴格的管理體系，以確保「產品中未使用我們公司指定的以外零件」，稱所有對講機都在同一家工廠製造，強調不在海外生產。

艾可慕強調，由於出口商品到中東地區的規制嚴格，必須在確認終端使用者等詳細資訊後才能出貨。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

延伸閱讀

呼叫器之後換對講機爆炸：黎巴嫩連環爆又20死，無差別攻擊令以黎衝突升溫

紐時：炸彈呼叫器「以色列製造」 真主黨遭木馬屠城

呼叫器之後換對講機爆炸：黎巴嫩連環爆又20死，無差別攻擊令以黎衝突升溫

紐時曝BAC是以色列創的空殼公司！坐等目標客戶真主黨上鉤

相關新聞

黎巴嫩連環爆炸構2大戰爭罪！直接攻擊非戰鬥平民 釀不合比例附帶傷害

黎巴嫩武裝團體真主黨繼17日發生呼叫器集體引爆後，18日再傳對講機連環爆炸，傷亡人數上千人，國際人道法專家指出，一系列針...

回應了！真主黨日製對講機爆炸釀20死 日商：無法確定、10年前已停產

黎巴嫩真主黨18日傳出使用的日本製對講機集體爆炸，導致至少20人死、450人傷。日本製造公司艾可慕（ICOM）19日接受...

呼叫器之後換對講機爆炸：黎巴嫩連環爆又20死，無差別攻擊令以黎衝突升溫

黎巴嫩貝魯特19日再度發生對講機連續爆炸案，至少20人死亡、450人受傷，出事的對講機是為日本廠牌ICOM已停產機型，品牌方已否認製造；前一日發生的呼叫器連續爆炸案，死亡人數也上升到12人，近3,000人受傷，而爆炸的呼叫器品牌台灣「金阿波羅」，表示生產與銷售商都是位於匈牙利的BAC Consulting KFT，但BAC卻稱只是中間人，案情疑點重重。兩波爆炸的電子設備持有者都是真主黨成員，真主黨指控兇手即是交戰中的以色列，儘管以色列尚未對兩波攻擊提出任何回應，但以方近來積極在北方加強部署軍力，疑似欲發動地面突襲，令各方擔憂戰火持續擴大。而這些連續爆炸事件，除了針對真主黨之外，無差別攻擊也造成許多無辜市民死傷。

捲入黎巴嫩呼叫器爆炸案！ 金阿波羅董事長備妥合約赴檢調說明

新北市汐止遠東世界中心園區的金阿波羅公司，捲進造成嚴重傷亡的黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸案，董事長許清光上午接受調查局國安站約...

台廠涉製黎巴嫩呼叫器 政院：台灣出口產品無爆炸問題

黎巴嫩武裝組織真主黨成員所使用的呼叫器日前集體爆炸，釀12死、2800人受傷，呼叫器被指疑來自台灣品牌「金阿波羅」公司。...

「巴勒斯坦人自己安排領土」 駁美以接管 哈瑪斯要打持久戰

統治加薩的巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）兩名高官近日表示，已為加薩做好「持久戰」準備，並已獲得地區盟友的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。