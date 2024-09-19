黎巴嫩連環爆炸構2大戰爭罪！直接攻擊非戰鬥平民 釀不合比例附帶傷害

黎巴嫩武裝團體真主黨繼17日發生呼叫器集體引爆後，18日再傳對講機連環爆炸，傷亡人數上千人，國際人道法專家指出，一系列針對通訊設備的爆炸攻擊很可能構成兩項戰爭罪，包含直接攻擊未涉及敵對行動的平民，以及不符合附帶傷害的比例原則。

黎巴嫩媒體指稱以色列是攻擊行動的主使，且當地安全消息人士說，以色列間諜機構摩薩德數月前就已經將炸藥植入呼叫器中。

土耳其國家通訊社報導，英國諾丁漢特倫特大學（Nottingham Trent University）國際人道法專家丹尼爾（Luigi Daniele）認為，依據國際刑事法院羅馬規約（Rome Statute of the International Criminal Court），此舉構成蓄意針對沒有直接參與敵對行動的個別平民，以及不具備戰鬥功能的外交官或真主黨政治分支人物。

伊朗革命衛隊成員表示，伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼（Mojtaba Amani）在17日呼叫器爆炸中受傷，且傷勢嚴重，1隻眼睛失明、另1隻眼睛受重傷。

他解釋說，在沒有敵對活動的地區，只有持續執行作戰職能的武裝成員才能成為襲擊目標，而且需要證明目標是作戰人員。而黎巴嫩呼叫器爆炸案「看來並非如此」，「主要問題是以色列的軍事安全機構將其認為是敵人或恐怖組織的政治聯繫人及平民視為目標。根據國際法，這是非法的」。

第二項可能的戰爭罪則為，刻意發動明知會造成「明顯過度附帶傷害」的行動。丹尼爾說，這是「重要的戰爭罪」，國際刑事法院最近就是以該罪名起訴俄國軍事指揮官攻擊電網的行動。

丹尼爾說，「我認為，如果計畫在人口密集的地區引爆，情況會更加嚴重。所以這種對平民的傷害完全是可預見的」。

他還強調，沒有一方聲稱對爆炸負責，並補充說，這也是一個 「重要指標」，凸顯「幕後主使知道行動的不合法性涉及多重層面，因此沒有宣稱對此負責」。

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