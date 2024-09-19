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紐時：炸彈呼叫器「以色列製造」 真主黨遭木馬屠城

中央社／ 紐約18日專電
黎巴嫰遭到遙控的呼叫器爆炸攻擊，造成嚴重傷亡，其中還包括真主黨成員。路透）
黎巴嫰遭到遙控的呼叫器爆炸攻擊，造成嚴重傷亡，其中還包括真主黨成員。路透）

「紐約時報」今天訪問多名國防與情報前後任官員報導，以色列特務長期策劃發動現代版「木馬屠城記」，黎巴嫩真主黨使用的呼叫器全數為以國特別製造，匈牙利BAC為特務設立的空殼公司，真主黨誤信手機不安全，全數轉用猶如惡意軟體特洛伊木馬的「炸彈呼叫器」，傷亡慘重。

黎巴嫩武裝團體真主黨的呼叫器、對講機昨天和今天在各地齊爆，紐約時報（New York Times）訪問12名未透露身分，曾聽取黎巴嫩連續爆炸事件簡報的現任與前任防衛與情報官員報導，呼叫器與對講機爆炸攻擊行動確實是以色列人背後策劃，行動相當複雜，需長時間安排。

以色列高科技攻擊行動是黎巴嫩真主黨的弱點，2020年，以色列透過衛星遠端操控AI機器人，成功暗殺伊朗頭號核子專家，也曾駭入伊朗核反應系統，阻礙發展行動。

由於以方多次對真主黨成員進行暗殺行動，真主黨判斷，以色列使用高科技，真主黨就走低科技。真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）曾公開說，以色列可透過手機訊號找到真主黨行動地點。他還在電視上表示，「特務到底在哪？特務就是手中的手機，你的妻子和子女手中手機就是以色列特務」。

納斯拉勒還要求人員「埋了手機，或是放在鐵盒裡鎖起來。」美國情報人員指出，真主黨的科技能力有限，納斯拉勒多年來推動使用呼叫器，雖然傳遞的訊息有限，但不會透露人員位置，資訊也不會被攔截。

以色列情報判定機會難得，早在納斯拉勒決定擴大使用呼叫器前著手計劃行動，包括設立一間以外國呼叫器製造商為名義的空殼公司。

根據3名情報人員的說法，表面看來，匈牙利BAC公司依合約為台灣的金阿波羅公司生產呼叫器，事實上，這是以色列計畫中的部分安排，以方為此至少設立2間空殼公司，遮掩實際製造者的真實身分為以色列情報人員。

匈牙利BAC公司成立後確實接單生產一般呼叫器，但他們唯一在乎的客戶是真主黨。真主黨最後收到的不是一般呼叫器，當中的電池含季戊四醇四硝酸酯，代號為PETN的爆裂物質。

2022年夏天，以色列情報人員開始對黎巴嫩運送少量呼叫器，納斯拉勒決定棄用手機後，「炸彈呼叫器」開始大量生產。

由於真主黨的盟友不斷向納斯拉勒提供以色列透過新方法駭入手機的報導，可透過手機麥克風與相機遠端偵測使用者，但這是以色列投資數百萬美元發展整套技術與散播「釣魚」資訊的計畫，真主黨及其盟友都認為手機聯繫，甚至加密聯繫用APP都不再安全，紛紛轉用呼叫器。

納斯拉勒不僅禁止使用手機開會，還命令所有行動計畫都不得用手機溝通，真主黨所有高階人員任何時刻都必須攜帶呼叫器，戰時也必須透過呼叫器傳達指令。

2名美國情報官員指出，送往黎巴嫩的呼叫器在今年夏天不斷增加，發放給真主黨及同夥人員。對真主黨來說，炸彈呼叫器是防禦裝備，但以色列人員稱它為「按鈕」，時機到了就可按鍵引爆，時間看來就在本週。

以色列總理尼塔雅胡（Benjamin Netanyahu）15日對戰時內閣表示，會盡全力讓7萬名在北方與真主黨作戰的以色列人回家。

17日，以色列人員收到引爆指令。數千個炸彈呼叫器同時聲響，顯示看似真主黨高層發出的阿拉伯文簡訊，幾秒鐘後，黎巴嫩全境陷入混亂。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

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