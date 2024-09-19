真主黨遭恐攻！台灣恐捲入？立委批政府荒腔走板沒意識到2嚴重後果

黎巴嫩真主黨因呼叫器爆炸，造成嚴重傷亡。立委馬文君今天表示，民進黨政府至今都沒意識到，這場重大傷亡恐攻，國際輿論都認為台灣難脫關係，以後誰敢用台灣資通訊產品，更可能成為報復對象，民進黨政府卻還忙著認知作戰，簡直荒腔走板、麻木不仁。

馬文君說，應對這起全球關注的恐怖攻擊，荒腔走板的是經濟部，是外交部。經濟部昨天先是證實爆炸的呼叫器是台廠製造，稍晚，外交部又根據金阿波羅的說詞改口，說是貼牌國外製造。

金阿波羅的許姓董事長聲稱，他授權給了匈牙利公司製造，但匈牙利政府已經公開否認，所以這批BP機到底在哪裡製造的？

比荒腔走板更離譜的，是國安單位的麻木不仁。事涉重大恐攻，當然是國安單位權責，應該立即主導釐清，結果拖到今天，才由檢調約談許姓董事長，與此同時，又有不具名的國安人士透過媒體胡說八道，說網路上有消息稱「爆炸BP機是台灣製造」，是認知作戰。

整天瞎扯認知作戰，所以經濟部也在認知作戰？該辦的案子趕緊不辦，卻忙著對媒體帶風向，不是太閒了？

政府到底有沒有人意識到，這是全球關注的重大傷亡恐攻，而大多數的輿論，都認為台灣與以色列關係匪淺，難脫干系？案情不釐清，以後誰敢用台灣的資通訊產品？更別說台灣若不能趕緊自清，會不會成為報復對象？

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