聯合國決議以色列撤離加薩約旦河西岸 澳洲投棄權票

聯合國大會以壓倒性多數通過巴勒斯坦起草決議，要求以色列在一年內，結束對巴勒斯坦領土的「非法占領」，包括加薩和約旦河西岸。有43個會員國投下棄權票，澳洲為其中之一。

這份決議以124票贊成、14票反對獲得通過。澳洲是43個棄權的國家之一，英國、加拿大等國也投下棄權票；美國則投反對票。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天接受媒體訪問，說明澳洲投下棄權票原因。

黃英賢表示，「澳洲原本希望支持能夠反映國際法院（International Court of Justice）諮詢意見的決議，並曾在紐約與其他國家努力討論，以尋求我們能夠支持該決議案修正案，遺憾最終未能達成共識」。

黃英賢表示，「過去幾個月，澳洲曾投票支持2個不同決議，即承認巴勒斯坦與停火，因為這2個決議的措辭是我們能夠接受的。遺憾的是，這次並非如此」。

她說，澳洲支持巴勒斯坦人民的自決權，因此選擇投下棄權票，而非投反對票，與英國和加拿大的立場一致。

有記者質疑，澳洲在聯合國投棄權票的決定，是否向澳洲民眾傳遞錯誤的訊號，即澳洲政府未能對以色列施加足夠壓力。

對此，黃英賢強調，她理解許多澳洲人民對加薩衝突的擔憂，尤其是有超過1萬名兒童在衝突中喪生。

她進一步指出，澳洲一直在努力尋求和平，投票支持停火，並與加拿大和紐西蘭一起發表聲明，呼籲以色列、與包括哈瑪斯（Hamas）組織在內的各方達成停火協議。澳洲將繼續尋求能實現中東和平貢獻力量的方法。

當被問及近期的暴力衝突，尤其是真主黨成員因呼叫器爆炸案死傷事件時，黃英賢強調，澳洲不支持任何形式暴力，並希望看到中東地區的和平。她也再次定義真主黨，稱其為「恐怖組織」，並說，「我們希望看到各方結束這種暴力循環。」

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