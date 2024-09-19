行政院：台灣出口呼叫器無爆炸問題

黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器爆炸釀傷亡，呼叫器被指疑來自台灣金阿波羅股份有限公司。行政院今天表示，台灣出口呼叫器沒有爆炸問題，此案也正由司法調查釐清中。

黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器爆炸釀傷亡，呼叫器被指疑來自台灣金阿波羅股份有限公司。金阿波羅昨天發聲明指出，這項產品由BAC CONSULTING KFT公司生產銷售，公司地址在匈牙利，金阿波羅僅授權商標。台灣士林地方檢察署檢察官今天指揮法務部調查局國安站，約談金阿波羅負責人許清光等到案說明。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時回應指出，經濟部跟外交部昨天已經對外說明，台灣沒有直接出口這款呼叫器到黎巴嫩，且2022年到今年8月，金阿波羅公司出口的26萬套呼叫器，主要對象都是歐美國家，相關產品不具備爆炸造成死亡的可能性，也沒有媒體報導的爆炸情形。

李慧芝說，可以確認的是，台灣出口呼叫器沒有爆炸問題，此案也正由司法調查，盼進一步釐清資訊。

她也提到，網路傳出台灣政府與此案有關，這部分國安單位有注意到疑似來自境外政治操作的攻擊，惡意連結台灣與此案關係，但這非事實，也提醒民眾注意造假資訊。

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