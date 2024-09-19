紐時曝BAC是以色列創的空殼公司！坐等目標客戶真主黨上鉤

黎巴嫩接連兩日發生大規模通訊設備爆炸事件，紐約時報18日在報導中披露更多細節，稱多名軍方和情報官員指稱，以色列是事件幕後黑手，他們已醞釀這項計畫許久，甚至成立空殼公司，假冒國際呼叫器生產商，稱引爆呼叫器是以色列製造的「現代特洛伊木馬」。

紐約時報引述12名現任和前任軍方和情報官員說法，稱以色列在黎巴嫩曾多次透過定點襲擊暗殺真主黨高階成員，這讓真主黨意識到，以色列顯然正在利用手機網路來定位其成員位置，因此真主黨高層多年來進而推動使用呼叫器。

根據美國情報部門評估，呼叫器雖然功能有限，但可以在不洩漏用戶的位置或其他危險資訊的情況下進行通訊。

報導指出，這讓以色列情報官員看到機會。甚至在真主黨高層決定擴大呼叫器的使用範圍之前，以色列就已經啟動了一項計畫，成立空殼公司，假冒國際呼叫器生產商。

根據三名了解此次行動的情報官員透露，被指製造在本次事件中爆炸的呼叫器公司「BAC」就是以色列成立的空殼公司之一。

外電媒體稍早報導指，本次事件中爆炸的呼叫器疑似來自台廠金阿波羅公司，金阿波羅公司18日發表聲明稱，該公司與BAC公司建立長期的貼牌授權及區域代理合作關係，根據合作協議，該公司授權BAC公司在特定區域內使用該公司品牌商標進行產品銷售，但產品的設計與製造均由BAC公司負責。

紐時報導，從表面上來看，BAC公司是一家總部設在匈牙利的公司。但知情情報官員稱，該公司實際上是以色列製造的掩護之一。他們說，以色列至少還成立另外兩家空殼公司，以掩蓋製造呼叫器人員的真實身分，那就是以色列特工。

根據報導，BAC公司確實接受一些普通客戶的訂單，為他們生產普通呼叫器，但其真正重要的客戶是真主黨成員。據這三名情報人員說法，這些呼叫器是單獨生產的，電池摻有爆炸物「季戊四醇四硝酸酯」（PETN）。

這種呼叫器2022年夏天開始少量運往黎巴嫩，但在真主黨高層指責手機會洩漏情報後，這種呼叫器的產量迅速增加。報導指，在以色列，情報人員將呼叫器稱為可以在時機成熟時按下的「按鈕」。

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