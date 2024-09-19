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聯合國通過決議 要以色列1年內結束占領巴勒斯坦

中央社／ 紐約聯合國總部18日綜合外電報導

聯合國成員國今天投票通過，正式要求以色列在12個月內結束對巴勒斯坦領土的占領，並對不遵守規定的行為實施制裁。

以色列聲稱這項不具約束力的決議「扭曲」、「憤世嫉俗」，且會助長暴力。這項決議基於國際法院（ICJ）的諮詢意見，稱1967年以來的占領「非法」。

法新社報導，投票結果為124票贊成、14票反對、43票棄權，巴勒斯坦代表團稱這項決議的通過「歷史性」。

就在數十位世界領導人將於聯合國總部開會，並為今年聯合國大會開幕致詞的前幾天，阿拉伯國家召開這次特別會議。

這項決議是巴勒斯坦代表團根據今年取得新權利所提出的第一項決議，要求以色列「立即結束其在巴勒斯坦被占領領土的非法存在」。

這項決議要求以色列在決議通過後的「12個月內」撤出。先前草案的期限為6個月。

巴勒斯坦駐聯合國特使曼蘇爾（Riyad Mansour）16日表示：「這個構想是，你希望利用聯合國大會上的國際社會壓力和國際法院歷史性裁決的壓力，迫使以色列改變其行為。」

以色列堅決拒絕這項決議。

以色列外交部發言人馬莫斯坦（Oren Marmorstein）在社群平台X寫道：「這就是憤世嫉俗的國際政治的樣子。」

他說，這是「一個與現實脫節的扭曲決定，鼓勵恐怖主義並傷害和平機會」。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）「樂見決議通過」，並稱這反映了「國際社會對巴勒斯坦人民抗爭的支持」。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

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