未直球回應黎巴嫩集體爆炸案 以防長語帶玄機：戰爭新時代開始

黎巴嫩真主黨使用的呼叫器和對講機17、18日接連兩天集體爆炸，累計造成數千人傷亡之際，以色列國防軍（IDF）18日又表示，已對黎巴嫩南部多個真主黨「基礎設施地點」進行打擊。對此，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）雖拒絕評論這起爆炸事件，但稱以色列正處於「戰爭新時代的開始」。

以色列時報報導，以色列國防部長加蘭特18日在北部拉馬特大衛空軍基地（Ramat-David Air Force base）接受訪問時說，隨著戰爭新時代的開始，以色列重點以轉移到北部戰線。

加蘭特說，「重心正在向北移動，這意味著我們正在將部隊、資源和精力轉向北部。」稱以色列在北部的戰爭目標相當明確，就是讓北部城鎮的居民能安全返回家園；與此同時，軍方也沒有忘記在南方的任務，以及仍在哈馬斯手中、尚待解救的人質。

報導指出，以色列國防軍今天稍早已將精英第98師從加薩地區調往以色列北部，代表以色列正在將力量和資源北轉。

此外，加蘭特更讚揚了以色列國防軍及該國安全機構辛貝特（Shin Bet）和情報機構摩薩德（Mossad）的「卓越成就」，但未對黎巴嫩連日兩起通訊設備爆炸事件做出直接回應。

黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器17日發生集體爆炸，造成至少12人死亡、近3000人受傷。18日黎巴嫩又發生由日本公司製造的對講機爆炸事件，造成至少20死、450傷。外電報導指，以軍和摩薩德就是17日呼叫器攻擊行動的幕後黑手。

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