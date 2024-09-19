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國防部不肯說的數字 志願役人力雪崩比缺裝備更嚴重

台廠涉黎巴嫩呼叫器爆炸 國防部：待相關單位釐清

中央社／ 台北19日電
黎巴嫩武裝組織真主黨成員所使用的呼叫器，17日在全國多處集體爆炸，釀成至少9死、2800人受傷。(歐新社)
黎巴嫩武裝組織真主黨成員所使用的呼叫器，17日在全國多處集體爆炸，釀成至少9死、2800人受傷。(歐新社)

黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器，遭植入少量炸藥引爆，傳是由台灣廠商製造。國防部今天表示，事件真相為何，各方尚在釐清中，國防部對於是否有國內廠商涉及，沒有評論。

黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器遭植入少量炸藥，遭同時引爆造成嚴重傷亡。根據路透社報導，呼叫器背面貼紙格式與台灣製造的產品相同。

國防部發言人孫立方少將對此表示，事件真相為何，各方尚在釐清當中，國防部對於是否有國內廠商涉及，沒有評論。

至於被指涉的金阿波羅公司位於新北市汐止區，負責人許清光昨天接受媒體聯訪表示，這批貨100%不是由台灣金阿波羅公司製造，不是在台灣製造，而是在國外製造，「不是我做的」。

國防部智庫、國防院學者蘇紫雲接受中央社訪問指出，呼叫器在國外仍有特殊單位使用，包括情報單位、醫院及敏感組織，原因是呼叫器的特性與收音機相同，為單向接收、又不會發出訊號，可以躲避定位偵測，且頻段與大哥大相同具有長距離傳輸的特性，收訊能力也好，可讓相關組織輕易架設發射站並傳送內部訊息。

蘇紫雲提到，要在呼叫器中植入炸藥，首先要滲透敵方取得採購清單等資訊，再從介入物流面或供應鏈改裝呼叫器，藉此成為人員精準殺傷雷；由於呼叫器通常配掛腰間，或收到訊息後手持近距離觀看，若在此時爆炸，將造成嚴重傷害。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

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