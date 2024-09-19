黎巴嫩對講機也炸！殺傷力超過呼叫器 真主黨領袖安全部隊疑用同款

黎巴嫩真主黨呼叫器發生集體引爆後，對講機也傳出連環爆炸，總計釀成千人傷亡。紐約時報分析取得的影音及照片證據分析，儘管雙向對講機沒有上一波呼叫器攻擊範圍廣泛，但是對講機的重量幾乎是呼叫器的3倍，而且引發更多大型火災，表明對講機內部可能含有更多炸藥。

黎巴嫩民防部門表示，在對講機的首波災情中，造成至少71戶民宅和商店發生火災，以及至少18輛汽車和摩托車起火。

紐時審閱3張照片和1段影片，確認出示的通訊設備由日本製造公司艾可慕（ICOM）生產，型號為「IC-V82 」，已經停產。目前尚不清楚真主黨從哪裡購買這些對講機。

部分證據顯示，對講機背面被炸飛，表明爆炸威力很大；另外也有設備的正面明顯受損。

真主黨武裝分子此前曾與「IC-V82 」對講機有所關聯。2022年，提倡對伊朗實施更嚴厲制裁的私人資助團體「團結反對核伊朗」（United Against Nuclear Iran）警告，真主黨正在使用艾可慕的設備，而且2022年曾拍攝到一名真主黨武裝分子配戴艾可慕對講機的照片。

社群平台X上的帳號Intelli Times，稱專門研究以色列國家安全、伊朗核問題，在X上指稱，真主黨精銳「拉德萬部隊」（Radwan Force）與真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）的安全部隊使用該同款對講機；但該文並未提供可供核實的資料或照片。該帳戶更稱，早在2022年6月已經查到這些對講機和進口商。

紐時在該報導中引用Intelli Times於2022年取得照片，指真主黨成員也使用同款對講機。

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