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金阿波羅稱「爆炸呼叫器由匈牙利夥伴製造」 匈牙利澄清：未在境內生產

中央社／ 布達佩斯18日綜合外電報導
呼叫器殘骸 黎巴嫩真主黨成員的呼叫器十七日大量爆炸；圖為事發後的呼叫器殘骸。法新社
呼叫器殘骸 黎巴嫩真主黨成員的呼叫器十七日大量爆炸；圖為事發後的呼叫器殘骸。法新社

黎巴嫩真主黨成員所使用的呼叫器集體爆炸匈牙利政府發言人今天表示，與這些呼叫器有關的公司在匈牙利「並沒有生產地點」，且這些裝置從未出現在匈牙利國土上。

黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器17日驚傳集體引爆，造成含平民在內10多人死亡、數千人受傷。真主黨指控以色列犯案，以色列則未正面否認或承認涉案。

綜合路透社與法新社報導，台灣廠商金阿波羅今天發布聲明，稱該款呼叫器是由匈牙利合作夥伴BACConsulting KFT設計、製造、銷售，金阿波羅僅授權使用商標，並未參與這款裝置生產。

路透社今天致電並寄發電子郵件欲聯絡BAC，皆未獲回應。

匈牙利政府發言人柯瓦克斯（Zoltan Kovacs）在社群媒體X和臉書（Facebook）上表示：「當局已證實涉事公司是一家貿易中介公司，在匈牙利境內沒有製造或營運據點…所提及的裝置從未在匈牙利境內生產過。」

他說：「其列出的地址上有一名匈牙利營運主管，所提及的設備從未到過匈牙利。」

柯瓦克斯指出，匈牙利國安當局將與所有涉事國際合作夥伴服務及夥伴組織合作，進行進一步調查，還說這起案件「並未對匈牙利構成國安威脅」。

匈牙利 呼叫器 爆炸 黎巴嫩

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