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金阿波羅稱「爆炸呼叫器由匈牙利夥伴製造」 匈牙利澄清：未在境內生產
黎巴嫩真主黨成員所使用的呼叫器集體爆炸，匈牙利政府發言人今天表示，與這些呼叫器有關的公司在匈牙利「並沒有生產地點」，且這些裝置從未出現在匈牙利國土上。
黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器17日驚傳集體引爆，造成含平民在內10多人死亡、數千人受傷。真主黨指控以色列犯案，以色列則未正面否認或承認涉案。
綜合路透社與法新社報導，台灣廠商金阿波羅今天發布聲明，稱該款呼叫器是由匈牙利合作夥伴BACConsulting KFT設計、製造、銷售，金阿波羅僅授權使用商標，並未參與這款裝置生產。
路透社今天致電並寄發電子郵件欲聯絡BAC，皆未獲回應。
匈牙利政府發言人柯瓦克斯（Zoltan Kovacs）在社群媒體X和臉書（Facebook）上表示：「當局已證實涉事公司是一家貿易中介公司，在匈牙利境內沒有製造或營運據點…所提及的裝置從未在匈牙利境內生產過。」
他說：「其列出的地址上有一名匈牙利營運主管，所提及的設備從未到過匈牙利。」
柯瓦克斯指出，匈牙利國安當局將與所有涉事國際合作夥伴服務及夥伴組織合作，進行進一步調查，還說這起案件「並未對匈牙利構成國安威脅」。
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