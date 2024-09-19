以色列遭指為真主黨呼叫器爆炸案黑手 白宮不評論
黎巴嫩真主黨成員的呼叫器、對講機接連2天爆炸，以色列遭指是幕後黑手。白宮國安會官員今天不評論，僅說美國未介入，重申不希望看到黎巴嫩與以色列再開戰場，也避談對加薩戰爭影響。
黎巴嫩這2天發生真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器、對講機同時爆炸事件。根據黎巴嫩當局至18日下午的統計，爆炸造成32人死亡，超過3000人受傷。聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）譴責犯行違反國際人道法。
真主黨指控，以色列在幕後策劃這起攻擊行動。包括美國有線電視新聞網CNN等媒體也報導，以色列軍情單位在真主黨收到這批儀器前，在儀器裝入爆裂物質。圖克呼籲，針對爆炸原因進行獨立、徹底、透明調查。
白宮國家安全溝通顧問柯比（John Kirby）今天出席白宮例行記者會。面對媒體連番提問，包括以色列是否該為此事負責、以色列事前是否先讓美國知情、這個攻擊方式是否為美國接受、是否影響以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）就加薩停火、人質釋放協議談判等，柯比都不願回答。
他說：「正如我所說，美國沒有介入，我不會再進一步討論這個問題。」媒體也問到爆炸的呼叫器是由台灣或匈牙利的廠商製造，柯比也沒有評論。
柯比指出，美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein）目前正在中東，希望繼續透過外交手段斡旋，避免以色列與黎巴嫩的情勢激化為全面衝突。
哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列南部，引發加薩戰爭以來，真主黨與以色列軍隊幾乎每天交火。對於真主黨遭攻擊是否影響加薩停火與人質協議的談判，柯比說，談判和過去一樣困難，現在還無法判斷爆炸案對談判的影響。
▪ 川普決戰賀錦麗！背景經歷大比拚 一圖看天選之人PK女戰神
▪ 美選戰況跌宕起伏！8大議題成激戰關鍵 川賀政見圖表看這
▪ 美國最新媒體民調／誰領先？搖擺州戰況如何？民調風向一次看
▪ 美國總統怎麼選？5大關鍵QA一次看懂「選舉人團制度」
▪ 2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言