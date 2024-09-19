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以色列遭指為真主黨呼叫器爆炸案黑手 白宮不評論

中央社／ 華盛頓18日專電
一名特勤局成員在白宮外巡邏。美聯社
一名特勤局成員在白宮外巡邏。美聯社

黎巴嫩真主黨成員的呼叫器、對講機接連2天爆炸以色列遭指是幕後黑手。白宮國安會官員今天不評論，僅說美國未介入，重申不希望看到黎巴嫩與以色列再開戰場，也避談對加薩戰爭影響。

黎巴嫩這2天發生真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器、對講機同時爆炸事件。根據黎巴嫩當局至18日下午的統計，爆炸造成32人死亡，超過3000人受傷。聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）譴責犯行違反國際人道法。

真主黨指控，以色列在幕後策劃這起攻擊行動。包括美國有線電視新聞網CNN等媒體也報導，以色列軍情單位在真主黨收到這批儀器前，在儀器裝入爆裂物質。圖克呼籲，針對爆炸原因進行獨立、徹底、透明調查。

白宮國家安全溝通顧問柯比（John Kirby）今天出席白宮例行記者會。面對媒體連番提問，包括以色列是否該為此事負責、以色列事前是否先讓美國知情、這個攻擊方式是否為美國接受、是否影響以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）就加薩停火、人質釋放協議談判等，柯比都不願回答。

他說：「正如我所說，美國沒有介入，我不會再進一步討論這個問題。」媒體也問到爆炸的呼叫器是由台灣或匈牙利的廠商製造，柯比也沒有評論。

柯比指出，美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein）目前正在中東，希望繼續透過外交手段斡旋，避免以色列與黎巴嫩的情勢激化為全面衝突。

哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列南部，引發加薩戰爭以來，真主黨與以色列軍隊幾乎每天交火。對於真主黨遭攻擊是否影響加薩停火與人質協議的談判，柯比說，談判和過去一樣困難，現在還無法判斷爆炸案對談判的影響。

以色列 爆炸 美國

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華爾街日報：呼叫器、對講機連環爆 以色列滲入真主黨裝備供應鏈

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