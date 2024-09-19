華爾街日報：呼叫器、對講機連環爆 以色列滲入真主黨裝備供應鏈
黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器與對講機連續兩天遭大規模引爆，華爾街日報報導，以色列已滲透進入真主黨裝備供應鏈，前所未見的大規模攻擊計畫至少需要一年時間安排。
華爾街日報（Wall Street Journal）報導，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）原計劃在一年內更新成員使用的呼叫器，近期收到的新裝備17日大規模在多個城市爆炸。瞭解真主黨調查進度的不具名人士指出，初步評估看來，爆炸的新呼叫器遭裝入爆裂物質，以色列已滲透真主黨的裝備供應鏈，呼叫器在運送前就已被改裝。
以色列資安諮詢業者亞索（Osher Assor）表示，根據多個爆炸影像分析，由於呼叫器的鋰電池爆炸前已見火光，爆裂物早前應已植入裝置中。
亞索說，大量呼叫器收到特別號碼後引爆，這種規模前所未見。呼叫器在引爆前均可正常使用，顯示這項任務至少需一年時間長期計劃。
瞭解事件人士指出，真主黨去年訂了5000多個呼叫器更換舊機，部分電池耗盡與未開機的備用品沒有引爆。真主黨方面還在瞭解遭滲透程度及以色列如何能辦到大規模攻擊。
前以色列軍事將領指出，以方攻擊行動可能旨在迫使真主黨成員別越過邊界，進入安置猶太人的邊境地區，並向黎巴嫩各團體展示支持哈瑪斯（Hamas）要付出代價。
前以色列軍情研究主管古柏瓦瑟（YossiKuperwasser）認為，以方行動並非升高局勢，目的是讓居住在邊界地區的猶太人能夠返家，希望真主黨方面接受協議。
以色列在加薩戰事爆發後，多次對黎巴嫩展開高規格情報任務。以軍今年7月空襲黎巴嫩首都貝魯特擊斃真主黨最高軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr），被視為真主黨情資出現重大漏洞。
哈瑪斯政治局副主席艾魯里（Saleh al-Arouri）年初在可能由以軍發起的空襲行動中喪生；以方9月也突襲敘利亞，摧毀疑似支援真主黨的伊朗軍事設施。
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