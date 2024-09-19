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學者：呼叫器改裝 須經多次叫貨測試
黎巴嫩真主黨使用的呼叫器集體爆炸造成嚴重傷亡，呼叫器據傳是台灣品牌「金阿波羅」。清華大學材料科學工程學系特聘教授周卓煇昨天表示，呼叫器改裝的遙控炸彈原理，就是把來電訊號的電流，從提供給震盪器改成提供給炸藥。
周卓煇表示，把呼叫器改裝成遙控炸彈，就是把來電訊號的電流改提供給炸藥，原理很簡單，像汽車、機車引擎要啟動時，火星塞會發出「答答聲」，就是用電流打火啟動引擎，而電流瞬間能量夠高，就可以啟動炸藥引爆。
周卓煇說，來電訊號傳給呼叫器並不會引爆炸彈，必須拿掉呼叫器某個元件，像震盪器，讓來電訊號的電流直接注入呼叫器內的塑膠炸藥，才有機會引爆炸藥。
他認為，這次爆炸事件若能查出呼叫器製造時曾被改裝，例如把來電的電流變大、電池也加大，涉案嫌疑就升高。至於把大量呼叫器改裝炸彈，製作時一定測試過很多次，通常不會只叫一次貨，應該是少量叫貨，測試完成後才會大量叫貨。
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