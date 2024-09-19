呼叫器集體爆炸 黎巴嫩至少12死近3千傷

黎巴嫩衛生部表示，軍事組織真主黨成員使用的呼叫器十七日在黎巴嫩各地爆炸，造成至少十二人死亡、近三千人受傷。十八日又傳出真主黨成員使用的對講機爆炸事件，造成至少三死，數百人受傷。

以色列尚未承認犯案，美國則稱事前不知情。美官員對媒體透露，爆炸呼叫器是真主黨向台灣品牌金阿波羅（Gold Apollo）訂購，大多數是該公司AR-924型號，也含金阿波羅另外三款型號，數量達三千至五千支。美國官員說，以色列顯然滲透供應鏈，這些呼叫器電池旁邊都被植入數十公克爆裂物，並嵌入遙控引爆裝置。

真主黨人士證實，該組織使用的對講機十八日成為攻擊目標。黎巴嫩新聞網報導，此次爆炸的裝置是日本品牌艾可慕（ICOM）的手持對講機，各地至少發生數十起爆炸。

一九九五年成立、總部設於新北市汐止區的金阿波羅董事長許清光昨天表示，爆炸的呼叫器從設計到製造都與金阿波羅無關，公司被授權廠商害慘了。

黎巴嫩真主黨成員的呼叫器十七日大量爆炸；圖為事發後的呼叫器殘骸。（法新社）

台灣金阿波羅：匈牙利製銷

金阿波羅指出，此次發生事故的AR-924機種，是由匈牙利公司「BAC Consulting KFT.」取得商標授權，進行產品設計、製造與銷售，與金阿波羅並無直接關聯。許清光說，公司過往與歐洲一家公司長期合作，三年前答應授權對方「貼牌」生產設計呼叫器，沒想到單純授權商業契約竟會捲入國際恐攻事件，自己是無辜受害者。

不過，ＮＢＣ新聞網報導，ＢＡＣ公司負責人自稱只是中間商，並未生產出問題的呼叫器。我檢方也已掌握ＢＡＣ公司位於台北內湖區的台灣辦事處，不排除今天會有進一步行動。

此案發生在黎巴嫩當地時間十七日下午三時卅分左右，這批遭人動手腳的呼叫器開始引爆，地點包括首都貝魯特南郊達希耶和東部貝卡谷地，這裡是真主黨據點。爆炸聲此起彼落持續一小時。

首見呼叫器爆炸集體攻擊

黎巴嫩衛生部長阿比亞德說，這起爆炸攻擊造成十二人死亡，包含一名十歲女孩，另有至少兩千八百人受傷，其中兩百人傷勢嚴重。法新社報導，死傷者包含真主黨成員及平民。

這是史上首見以呼叫器大規模爆炸集體攻擊。真主黨領袖今年二月下令成員禁用手機改用呼叫器，以免遭以色列情報員追蹤，沒想到遭呼叫器爆炸攻擊。

伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼也在這起呼叫器爆炸事件中受傷，敘利亞外交部說，至少十四名敘利亞籍的真主黨成員受傷。黎巴嫩新聞部長馬卡里將此次襲擊歸咎於以色列，並稱以色列將為此事受到「應有的懲罰」。

黎巴嫩呼叫器集體爆炸 製表／梁采蘩

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