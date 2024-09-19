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經濟部：金阿波羅 無出口黎巴嫩紀錄

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
金阿波羅公司否認爆炸呼叫器是台灣製。記者林俊良／攝影
金阿波羅公司否認爆炸呼叫器是台灣製。記者林俊良／攝影

黎巴嫩武裝組織真主黨成員使用呼叫器在多處集體爆炸，釀成重大死傷，外媒報導呼叫器品牌是台灣「金阿波羅」（Gold Apollo）。經濟部表示，出問題的呼叫器絕非台灣出口。

金阿波羅昨天發布聲明表示，媒體報導的呼叫器機種是授權位於匈牙利的廠商ＢＡＣ公司生產並銷售的產品。經濟部調閱出口資料，金阿波羅的呼叫器今年前八月共計出口四萬九二九套呼叫器，其中為二萬四七七一套出口到美國，比率高達六成，其餘出口數量在一千套以上的有香港、澳洲、荷蘭和法國。

由於ＢＡＣ公司設於匈牙利布達佩斯，另統計最近兩年半內，金阿波羅公司出口至匈牙利的時間為二○二二年，數量二五四套。

經濟部表示，業者向經濟部說明，他們出口的呼叫器，製造與組裝都在台灣完成，但呼叫器僅有接收功能，內裝電池容量約為一般三號電池，無爆炸造成死傷可能，唯一可能燒起來的是電池，但電池很小，比行動電源小很多，不太可能造成爆炸致人於死傷情況。

同時，金阿波羅生產的呼叫器也沒有直接出口到黎巴嫩的紀錄，經濟部將持續協助業者，進行後續調查了解。

呼叫器爆炸可能有兩種情境，一是出口後被轉運，再改裝成會爆炸的呼叫器，二是金阿波羅有授權ＢＡＣ公司製作的呼叫器，在國外生產製造，但被製造成會爆炸的呼叫器。

經濟部強調，呼叫器零件組合很簡單，就是外殼、主機板，訊號接收器、低階晶片以及電池，沒有一個會爆炸的東西；金阿波羅製造的呼叫器沒有出口到黎巴嫩，「這會爆炸的呼叫器，一定不是從台灣出口的」。

士林地檢署表示已經剪報分案積極偵辦。國安局則表示，本案正由檢方偵辦中，國安局將持續協同國安單位，依法提供相關協助。

呼叫器 爆炸 金阿波羅

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