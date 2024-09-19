匈牙利商BAC稱中間商 否認製造

黎巴嫩真主黨使用的呼叫器集體爆炸，品牌是台灣金阿波羅，董事長許清光昨喊冤「不是我做的」、「害死我了」，這項產品是外國ＢＡＣ公司自製，雙方只是單純授權商業契約，金阿波羅捲入此事也是受害者，將跨國提告。外媒報導，總部在匈牙利的ＢＡＣ似乎是空殼公司，負責人否認製造出事呼叫器，自稱只是中間商。

金阿波羅公司位於新北市汐止區，許清光昨上午宣讀聲明指出，報導中的呼叫器機種ＡＲ-九二四，屬於ＢＡＣ公司生產並銷售的產品，金阿波羅僅提供品牌商標授權，與這款產品設計與生產無關。

許清光說，與ＢＡＣ公司建立長期貼牌授權及區域代理合作關係，授權ＢＡＣ在特定區域內使用金阿波羅品牌，但產品設計與製造均由ＢＡＣ公司負責，與金阿波羅無關。

許清光說，三年前與他合作的國外代理商、奧地利籍老闆說，找了一批工程師設計一款呼叫器，因為過去都為金阿波羅行銷商品，所以自行生產的這款呼叫器也想使用金阿波羅商標。對方說，如果不自行設計製造，雇用的工程師就要遣散了，所以他同意。媒體追問掛名賣多久？許清光說，「不會超過二年」。

是否考慮跨國提告？許清光直呼「當然」，做這麼多年了，「我不希望有一點汙點」。這家合作廠商在台灣有設辦事處，他已打電話過去痛罵對方害慘他了，「金阿波羅也是受害者」。

不過，美聯社報導，ＢＡＣ似乎是一家空殼公司。這家公司二○二二年五月註冊，常備資本為七千八百四十歐元（約台幣廿八萬元），美聯社記者前往布達佩斯住宅區一棟建築的ＢＡＣ總部，看到窗戶上用膠帶貼著幾張紙，標示多家公司名稱，其中包括ＢＡＣ公司。一名女子走出大樓，婉拒透露姓名，稱該處為多家公司提供總部地址。

ＢＡＣ登記在一名女子巴索尼─阿西迪亞卡諾（Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono）的名下。ＮＢＣ新聞網報導，這名女子在電話中承認她和金阿波羅合作，ＮＢＣ追問呼叫器爆炸問題，她表示，「我沒有製造呼叫器，我只是中間商，我想你搞錯了」。

這名女子在領英自稱策略顧問和業務開發人員，擁有倫敦政經學院與倫敦大學學位，列出了多個工作經歷，還宣稱是永續發展組織「地球兒童研究所」董事，但所方網站並未將她列為董事會成員。

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