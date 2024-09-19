以國情報機構摩薩德 意在恫嚇「隨時可找你」

黎巴嫩武裝團體真主黨使用的數千個呼叫器，十七日幾乎同時爆炸。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，除了以色列，別無其他組織或國家有動機或能力發動這種攻擊，重創真主黨人力、通訊和士氣。專家認為，以色列似乎在迫使真主黨屈服。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）指出，這是以色列情報機構摩薩德與以軍的聯合行動。ＣＮＮ首席執法與情報分析師米勒說，這場攻擊至少有部分是想明顯警告真主黨「我們可以在任何地點時間，在我們選擇的日期與時間找到你們，只要按下按鈕就能辦到」。

真主黨的通訊仰賴呼叫器，事發時其成員在超市、街頭、車內、家中、孩子身邊等地點都遭遇爆炸。呼叫器雖小，但有些爆炸導致死亡和嚴重傷害，例如有畫面顯示，一名年輕男性死者倒在理髮廳椅子上，臉上沾滿血。

貝魯特智庫卡內基中東中心專家楊恩指出，對真主黨成員，數個月來遭到以色列輕易滲透，勢必讓士氣大受打擊。

以色列軍事情報局前局長、戰略專家雅德林也說，以色列這次攻擊展現「非常令人信服的滲透能力、技術與情報」，可能是向真主黨領袖納斯拉勒示警，看他願意為繼續攻擊以色列與支持哈瑪斯領袖辛瓦付多少代價。

黎巴嫩記者兼美國雜誌「大西洋月刊」供稿人加塔斯則說，這場攻擊原因可能是為了試圖逼迫真主黨屈服，也恐是以色列對黎巴嫩發動大規模行動的前奏。

如今真主黨大量人員受傷，重要通訊網路大規模中斷，顯然會是以色列行動的好時機。以色列領袖近日一直表示，希望改變黎巴嫩邊境的軍事現狀。以國總理內唐亞胡十五日說，以色列需要「改變北方邊境的勢力平衡」。

去年十月以哈戰爭爆發後，真主黨向以色列北部開火，迫使以色列下令疏散易受攻擊的北部社區，數萬名以北民眾離開家園。內唐亞胡與以色列國防部長葛朗特十六日都警告，以色列準備採取一切必要行動來確保其安全。

以色列政府已表示，加薩戰爭目標包括讓以北民眾安全返家。這令人擔憂衝突擴大，可能上演為了在黎南創造緩衝區而發動的有限地面入侵。

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