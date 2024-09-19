經濟部：金阿波羅無直接出口黎巴嫩紀錄
黎巴嫩真主黨當地時間17日驚傳大批無線電呼叫器集體爆炸，真主黨將矛頭指向以色列所為，但外媒發現，這些呼叫器似乎由台灣製造商、新北市的「金阿波羅」公司所製造。經濟部昨（18）日表示，經向廠商查證，呼叫器的製造與組裝若都是在台灣完成，不可能爆炸，且廠商並無直接出口黎巴嫩紀錄。
針對外媒報導黎巴嫩台製呼叫器爆炸，官員表示，業者推測兩個方向，一，可能是出口後遭人大批買進，並且改製具有爆炸性呼叫器；另一種可能是，業者海外代理商有授權一家海外公司在海外生產製造，但若是如此，產品就不能掛「Made In Taiwan」，因此後續還待進一步釐清。
經部官員表示，向廠商了解後，業者說明該呼叫器製造與組裝都在台灣完成，呼叫器僅有接收功能，內裝電池容量約為一般三號電池，比手機電池還小，無爆炸造成死傷可能。該公司檢視媒體報導圖片後，認為是否為該公司的產品頗有疑問，並判斷呼叫器應為出口後遭改裝。
官員說，檢警將會調查釐清金阿波羅在台灣製造組裝這款呼叫器的相關零件，查證是否具有爆炸性。
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