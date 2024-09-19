黎巴嫩呼叫器爆炸 金阿波羅澄清授權給匈牙利BAC製造

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器（俗稱BB Call）17日在全國多處集體爆炸，造成至少12死、約2,800人受傷，真主黨指控為以色列精心策劃的協調攻擊，矢言報復。從爆炸的殘骸來看，這款呼叫器為台灣的金阿波羅公司生產，型號為AP924，但金阿波羅澄清，這款裝置為品牌授權給匈牙利BAC製造。

金阿波羅董事長許清光昨（18）日親上火線喊冤，強調此次發生事故的AR-924機種，是由匈牙利公司「BAC Consulting KFT.」取得商標授權，進行產品設計、製造與銷售，與金阿波羅並無直接關聯。

據了解，金阿波羅成立於1995年，公司總部設於新北市汐止，資本額約1億元，員工人數40人，主要從事研發、設計、製造無線通訊產品，在業界已有28年經驗，除引發此事件的呼叫器外，該公司的點餐呼叫器也常見於國內各大百貨公司美食街中。

根據外電，為免遭以色列情報人員追蹤，真主黨領袖今年2月敦促成員禁用手機，改用呼叫器。路透報導，真主黨訂購了5,000組由金阿波羅製造的呼叫器，於春季運抵黎巴嫩。呼叫器能顯示收到的文字訊息，但不能撥打電話。專家指出，真主黨在哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列後，才廣泛使用呼叫器，孰料會發生歷來首見的呼叫器大規模爆炸攻擊。

真主黨表示，成員攜帶的多台呼叫器在當地時間下午3時30分同時爆炸。路透報導，當一則編碼訊息發送到這些呼叫器時，其中3,000台同時引爆內部的炸藥。真主黨和黎巴嫩政府迅速指控這起事件為以色列策動的攻擊，以色列並未評論，美國官員則說並未涉入、事前也不知情。

路透和紐時引述黎巴嫩、美國及其他官員指出，以色列摩薩德情報機構在真主黨訂購的5,000組呼叫器抵達黎巴嫩前，於電池旁安裝最少3~6公克的炸藥、以及能遙控引爆炸藥的開關。黎巴嫩官員說，這些裝置在「生產階段」就被以色列動了手腳。

真主黨18日矢言報復，表示將繼續在黎巴嫩南部與以色列的邊界展開攻擊，引發區域衝突擴大的憂慮。專家都認為，呼叫器爆炸攻擊並非以色列即將發動地面攻擊的跡象，比較像展現以色列已深度滲透真主黨，「我們能在任何地點、任何時間、在我們選擇的日子找到你們」的警告意味濃厚。

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