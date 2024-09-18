快訊

超大聲！北市驚天大雷「地板也在震」 網嚇傻：以為山崩

白珮茹被控詐15年助理費 父白添枝疑淪人頭3萬交保：女兒絕對清白

影響名單曝光！陸停台灣34項農產品免關稅 芒果、芭樂在列

哈瑪斯高官：自己土地自己決定 準備好長期抗戰

中央社／ 開羅18日專電
以色列日前空襲加薩收容流離失所的聯合國學校和兩棟民宅，造成嚴重死傷。（歐新社）
以色列日前空襲加薩收容流離失所的聯合國學校和兩棟民宅，造成嚴重死傷。（歐新社）

統治加薩的哈瑪斯兩名高官近日表示，已為加薩做好「持久戰」準備，並已獲得地區盟友的支持，擁有充足資源，可與以色列進行長期抗爭；且堅稱，巴勒斯坦人將自己決定如何安排自己的領土。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）新領導人辛瓦（Yahya Sinwar）16日發出一封信給葉門盟友，信中指出：「我們已經準備好，要來打一場長期消耗戰」。

辛瓦在信中另稱，以哈戰爭即將滿週年，加薩以及其他包括黎巴嫩和伊拉克在內，伊朗所屬的區域結盟組織，將會「打消以色列的政治念頭」。

哈瑪斯高官哈姆丹（Osama Hamdan）日前告訴法新社說，儘管遭受部分損失，但哈瑪斯組織仍有強大力量能夠繼續戰鬥，並會招募新血輪來取代已被殺的武裝人員。

哈瑪斯另一名高官，僑民辦公室負責人馬夏艾（Khaled Meshaal）17日告訴「紐約時報」，哈瑪斯在這場以哈戰爭中已占上風，且當戰爭結束後，該組織也將在加薩地區發揮決定性作用。

「紐約時報」稱，馬夏艾是哈瑪斯政治辦公室最高層領導人物之一，也是組織戰略決策關鍵人員。

馬夏艾認為以色列的攻擊實屬種族滅絕，雖已造成巨大破壞，但這些破壞是巴勒斯坦人為贏得自由而必須付出的「代價」。

馬夏艾說：「去年10月7日前，加薩正緩慢步向死亡，我們猶如被困在一座大監獄中，極想擺脫。」

馬夏艾稱，哈瑪斯官員現在並不急於與以色列達成停火協議；但也不會放棄「結束戰爭」以及「以色列從加薩撤軍」的兩大訴求。

馬夏艾同時駁回美國和以色列對於要越過哈瑪斯管理加薩領土的替代方案。

馬夏艾堅稱：「巴勒斯坦人將自己來決定自己領土的安排。」

以色列 哈瑪斯

延伸閱讀

黎巴嫩真主黨呼叫器連環爆 增加布林肯促加薩停火難度

大規模行動前奏？呼叫器齊爆案炸出弱點 以色列似在逼真主黨屈服

賀錦麗籲結束加薩戰爭 衝突落幕後以不得重新占領

以色列認加薩行動誤殺3人質 早前卸責哈瑪斯

相關新聞

獲貼牌授權製造真主黨爆炸呼叫器 匈牙利BAC疑空殼公司

黎巴嫩真主黨成員的呼叫器17日幾乎同時引爆，外傳生產此款「AR-924」機種呼叫器的台灣金阿波羅公司18日發布聲明指出，...

呼叫器驚爆案增至12死 黎巴嫩：千名傷者中近300人情況危急

黎巴嫩衛生部今天表示，昨天呼叫器驚爆事件死亡人數已增至12人，包括兩名兒童；2750到2800名傷者當中有近300人情況...

傳匈牙利BAC像空殼公司 金阿波羅董事長未回應

捲入真主黨呼叫器爆炸案的台灣金阿波羅公司說，生產AR-924呼叫器的是匈牙利BAC公司，但外媒指BAC外觀像空殼公司。金...

整理包／黎巴嫩真主黨BB call集體爆炸！台製造商被動手腳？事發過程、死傷人數、幕後黑手一次看

黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）成員所使用的呼叫器，17日在全國多處集體爆炸，釀成至少11死、4000人受傷。

哈瑪斯高官：自己土地自己決定 準備好長期抗戰

統治加薩的哈瑪斯兩名高官近日表示，已為加薩做好「持久戰」準備，並已獲得地區盟友的支持，擁有充足資源，可與以色列進行長期抗...

否認生產爆炸呼叫器 匈牙利BAC自稱「中間人」僅證實與金阿波羅合作

黎巴嫩真主黨使用後爆炸的呼叫器疑似來自台灣金阿波羅公司。金阿波羅今天發表聲明否認。金阿波羅的匈牙利夥伴廠商接受美國國家廣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。