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否認生產爆炸呼叫器 匈牙利BAC自稱「中間人」僅證實與金阿波羅合作

中央社／ 布達佩斯18日綜合外電報導
圖為BAC公司據稱登記為總部的匈牙利首都布達佩斯一處辦公大樓。 路透社
圖為BAC公司據稱登記為總部的匈牙利首都布達佩斯一處辦公大樓。 路透社

黎巴嫩真主黨使用後爆炸呼叫器疑似來自台灣金阿波羅公司。金阿波羅今天發表聲明否認。金阿波羅的匈牙利夥伴廠商接受美國國家廣播公司新聞網訪問時，也否認製造呼叫器。

法新社報導，金阿波羅公司負責人許清光表示，金阿波羅僅授權商標，爆炸的呼叫器都是由布達佩斯的夥伴BAC Consulting KFT公司製造與設計。

BAC Consulting執行長巴索尼–艾齊迪亞科諾（Cristiana Barsony-Arcidiacono）接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）電話訪問時證實，她的公司和金阿波羅公司合作。

但在被問到有關呼叫器與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器爆炸案時，她回答說：「我沒生產這款呼叫器。我只是中間人。我想你搞錯了。」

對於法新社的置評請求，巴索尼–艾齊迪亞科諾未立即回覆。

匈牙利 呼叫器 爆炸 真主黨 美國 金阿波羅 黎巴嫩

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