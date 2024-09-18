「嚴重安全漏洞」呼叫器驚爆後 真主黨：將繼續戰鬥挺加薩巴人

黎巴嫩什葉派伊斯蘭政治和軍事組織真主黨今天表示，「支持加薩的神聖軍事行動將一如既往持續下去」。伊朗支持的真主黨昨天遭一波造成廣泛死傷的呼叫器爆炸，真主黨將事件歸咎以色列。

法新社報導，真主黨（Hezbollah）在加密通訊軟體Telegram發布聲明說：「這條道路是連貫的，與萬惡敵人一定會因為星期二的大屠殺而等待的艱難清算無關。如果真主保佑，這將是另一次清算。」

真主黨指控以色列在黎巴嫩各地引爆呼叫器，迄今已造成12人喪命、近3000人受傷，受害者包括真主黨戰士，伊朗駐貝魯特大使受傷送醫。真主黨矢言進行報復。

在黎巴嫩南部、貝魯特郊外達希耶（Dahiyeh）及貝卡谷地（Bekaa Valley）東部等地呼叫器同時爆炸，這些地區都是真主黨據點。

真主黨高層官員匿名表示，這起事件是真主黨在與以色列長達一年的衝突中所遭遇的「最嚴重安全漏洞」。

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