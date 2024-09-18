傳匈牙利BAC像空殼公司 金阿波羅董事長未回應

捲入真主黨呼叫器爆炸案的台灣金阿波羅公司說，生產AR-924呼叫器的是匈牙利BAC公司，但外媒指BAC外觀像空殼公司。金阿波羅董事長許清光今天離開公司時未對此回應。

黎巴嫩真主黨戰士和醫護等成員使用的呼叫器今天在全國多處同時爆炸，至少造成9人喪生，近3000人受傷，路透社分析被毀的呼叫器相關影像指出，呼叫器背面貼紙的格式與台灣呼叫器製造商金阿波羅（Gold Apollo）的產品一致。

金阿波羅公司發布聲明說，媒體報導呼叫器機種AR-924這項產品由BAC CONSULTING KFT公司生產銷售，公司地址在匈牙利，金阿波羅公司有授權BAC公司在特定區域內使用金阿波羅公司品牌商標進行產品銷售，但產品設計與製造均由BAC公司負責。

外媒報導，經記者實際前往BAC公司，發現此處位在布達佩斯郊區、絕大多數都是民家住宅的區域中，且僅有一張影印紙列上BAC公司名稱，並用膠帶貼在窗戶上，很像是一間空殼公司。

許清光今天傍晚6時16分步出公司時，面對大批媒體追問BAC公司外觀像空殼公司、如何與BAC公司牽上線、是否有進行背景調查、是否有任何新進展、跨國提告方向等問題，僅表示今天沒有新的訊息。

新北市府經發局說，金阿波羅股份有限公司位於汐止區，成立於1995年，是合法登記工廠，登記資本額為新台幣1億元。公司從事電腦、電子產品及光學製品製造業，產品類別包括通訊傳播設備、量測、導航、控制設備及鐘錶等。該公司領有合法工廠登記，無相關違規紀錄。

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