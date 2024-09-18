獲貼牌授權製造真主黨爆炸呼叫器 匈牙利BAC疑空殼公司

黎巴嫩真主黨成員的呼叫器17日幾乎同時引爆，外傳生產此款「AR-924」機種呼叫器的台灣金阿波羅公司18日發布聲明指出，該產品由一家名為「BAC CONSULTING KFT」 的公司（以下簡稱BAC）生產銷售，公司地址在匈牙利首都布達佩斯，金阿波羅僅授權商標。

美聯社指出，BAC似乎是一家空殼公司。根據公司紀錄，這是一家有限責任公司，於2022年5月註冊，常備資本為7840歐元（約台幣28萬元），2022年收入為72萬5768美元（約台幣2322萬元），2023年收入則為59萬3972美元（約台幣1900萬元）。

美聯社記者前往位於布達佩斯住宅區一棟建築的BAC總部，看到窗戶上用膠帶貼著幾張紙，列出了多家公司名稱，其中包括BAC公司。一名女子走出大樓，婉拒透露姓名，稱該處為多家公司提供總部地址。

BAC登記在巴索尼－阿西迪亞卡諾（Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono）的名下。根據以色列媒體Ynetnews轉述，公司官網充斥著通用圖像，聲稱專門從事橫跨多個領域的諮詢，包括環境、發展和國際關係，但幾乎沒有提供特定計畫或客戶的詳情，特色反而是模稜兩可的介紹與庫存圖像。網站現已下線。

BAC執行長與創辦人巴索尼－阿西迪亞卡諾在領英自稱策略顧問和業務開發人員，擁有倫敦政經學院（LSE）與倫敦大學亞非學院的學位，列出了多個工作過的職位，還宣稱擔任永續發展組織「地球兒童研究所」（Earth Child Institute）的董事會成員。「地球兒童研究所」的網站並未將她列為董事會成員名單。

美聯社試圖透過領英跟巴索尼－阿西迪亞卡諾聯繫。路透打給BAC公司的電話與電郵均未得到回應。

⚡️BREAKING: The company responsible for the Pager devices that exploded in Lebanon has been identified.



The AR-924 pagers were manufactured by BAC Consulting KFT, based in Hungary’s capital, according to a statement released Wednesday by Gold Apollo.



According to Hsu, payments… pic.twitter.com/UzA5ZWL9aP — Suppressed News. (@SuppressedNws) 2024年9月18日

電視台採訪團隊18日在BAC公司據稱登記為總部的匈牙利首都布達佩斯一處辦公大樓前錄製新聞。路透

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