獲貼牌授權製造真主黨爆炸呼叫器 匈牙利BAC疑空殼公司
黎巴嫩真主黨成員的呼叫器17日幾乎同時引爆，外傳生產此款「AR-924」機種呼叫器的台灣金阿波羅公司18日發布聲明指出，該產品由一家名為「BAC CONSULTING KFT」 的公司（以下簡稱BAC）生產銷售，公司地址在匈牙利首都布達佩斯，金阿波羅僅授權商標。
美聯社指出，BAC似乎是一家空殼公司。根據公司紀錄，這是一家有限責任公司，於2022年5月註冊，常備資本為7840歐元（約台幣28萬元），2022年收入為72萬5768美元（約台幣2322萬元），2023年收入則為59萬3972美元（約台幣1900萬元）。
美聯社記者前往位於布達佩斯住宅區一棟建築的BAC總部，看到窗戶上用膠帶貼著幾張紙，列出了多家公司名稱，其中包括BAC公司。一名女子走出大樓，婉拒透露姓名，稱該處為多家公司提供總部地址。
BAC登記在巴索尼－阿西迪亞卡諾（Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono）的名下。根據以色列媒體Ynetnews轉述，公司官網充斥著通用圖像，聲稱專門從事橫跨多個領域的諮詢，包括環境、發展和國際關係，但幾乎沒有提供特定計畫或客戶的詳情，特色反而是模稜兩可的介紹與庫存圖像。網站現已下線。
BAC執行長與創辦人巴索尼－阿西迪亞卡諾在領英自稱策略顧問和業務開發人員，擁有倫敦政經學院（LSE）與倫敦大學亞非學院的學位，列出了多個工作過的職位，還宣稱擔任永續發展組織「地球兒童研究所」（Earth Child Institute）的董事會成員。「地球兒童研究所」的網站並未將她列為董事會成員名單。
美聯社試圖透過領英跟巴索尼－阿西迪亞卡諾聯繫。路透打給BAC公司的電話與電郵均未得到回應。
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