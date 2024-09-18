真主黨呼叫器爆炸案 埃及致電黎巴嫩表示堅定支持

黎巴嫩昨天各地發生呼叫器爆炸事件，造成至少12死近3000傷。埃及外交部長當日致電黎巴嫩領導人，表達埃及總統塞西支持黎巴嫩，將對黎巴嫩提供援助的指示。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及外交和移民部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）昨天與黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）和黎巴嫩外交部長布哈比（Abdallah Bou Habib）通電話，並發表言論稱，埃及總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi）指示，埃及在關鍵時刻對黎巴嫩表示堅定支持，同時承諾維護黎巴嫩的安全與穩定，以及拒絕任何外部勢力侵犯黎巴嫩主權的行為。

阿布德拉提另提出警告，區域衝突可能會升級為全面地區戰爭，並強調黎巴嫩南部近期事態嚴重快速發展已帶來高度危險。

阿布德拉提重申，加薩走廊迫切需要立即停火，以避免局勢進一步升級。

阿布德拉提也呼籲，以色列應立即停止對約旦河西岸侵略、達成釋放俘虜和被拘留者的協議，並確保加薩的巴勒斯坦人獲得充分且不受限制的援助。

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