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呼叫器驚爆案增至12死 黎巴嫩：千名傷者中近300人情況危急

中央社／ 貝魯特18日綜合外電報導
黎巴嫩呼叫器驚爆事件死亡人數已增至12人，包括兩名兒童；2750到2800名傷者當中有近300人情況危急。 路透社
黎巴嫩呼叫器驚爆事件死亡人數已增至12人，包括兩名兒童；2750到2800名傷者當中有近300人情況危急。 路透社

黎巴嫩衛生部今天表示，昨天呼叫器驚爆事件死亡人數已增至12人，包括兩名兒童；2750到2800名傷者當中有近300人情況危急。

法新社報導，以色列16日宣布把打擊巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）盟友的黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）納入其加薩戰爭目標，數小時後，數以百計這種無線裝置昨天在黎巴嫩各地同時發生爆炸

以色列對此一史無前例攻擊迄無評論。

黎巴嫩衛生部長阿比亞德（Firass Abiad）今天將這起事件死亡人數從9人更新為12人，並表示有2750人到2800人受傷。

阿比亞德在記者會中說，「在跟所有醫院進行核對之後」，死亡人數更新為12人，「包括兩名兒童」。

死者包括一名男孩、一名女孩，以及4名任職貝魯特南郊私立醫院的醫務人員。這些醫務人員身邊也有呼叫器。

阿比亞德表示，「攻擊規模龐大…半小時內」就有約2800名傷者湧入黎巴嫩各地醫院。

呼叫器是在真主黨主要據點的貝魯特南部，以及黎巴嫩東部和南部等地爆炸。

他說，黎巴嫩東部貝卡谷地（Bekaa Valley）的一些傷患被轉送敘利亞醫治，其他傷患則將被後送到伊朗。

阿比亞德指出，南部約有750名傷者、貝卡谷地約有150人、貝魯特及貝魯特南郊共有約1850人。他說，「快300名傷患情況危急」，他們臉部、腦部出血。

阿比亞德說：「急診病患不全是年輕人，我們也有看到兒童和老人。」

以色列 呼叫器 爆炸 真主黨 黎巴嫩

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