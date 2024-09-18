呼叫器黎巴嫩同時爆炸如007場景 開啟網路戰爭新時代

黎巴嫩今天發生的意外大概只會出現在荒誕不經007系列電影場景中，境內各地數以百計真主黨戰士口袋裡的呼叫器同時爆炸，顯然是以色列結合網路戰和蓄意破壞所精心設計的攻擊行動。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）負責外交議題的專欄作家伊格納西斯（David Ignatius）今天撰文指出，這部真實版驚悚電影劇情接下來將如何發展得看真主黨（Hezbollah）。如果不加以遏止，報復攻擊恐引爆美國官員將近一年以來一直試圖阻止的全面性區域戰爭，以色列官員今晚已嚴陣以待。

以色列沒有承認是這起攻擊幕後藏鏡人，但其實他們不必承認。不可能有其他國家膽敢在黎巴嫩進行如此精心策劃的攻擊。真主黨戰士被身上通訊裝置炸到倒落地上的畫面，對伊朗支持的這個民兵組織傳達清楚訊息：我們可以對你們為所欲為，不管你們在哪裡，我們都滲透得進去。

一位熟悉以方思維的消息人士今天受訪時表示：「真主黨斟酌如何回應的時候，他們應該認真考量以色列可能再出奇招，而以色列確實可以辦到。」

美國總統拜登政府官員迅速撇清，強調他們事前沒有被告知。對拜登和副手賀錦麗（Kamala Harris）而言，這場攻擊來得真不是時候。中東情勢在美國總統大選只剩不到兩個月時急遽升高到可能引爆更廣泛戰爭的地步，而且加薩戰爭達成停火協議、以色列人質獲釋的機會恐怕也會因這場驚爆而更加渺茫。

美國官員今天透過秘密管道與伊朗方面接觸，表達美方在這場攻擊中沒有扮演任何角色的立場。截至目前，美方看法是整個事件讓真主黨困惑又恐慌，不會立即作出軍事回應。即使真主黨回擊，美方官員認為以方有能力控管損害。而且如有必要，美方也會出手協防。

以方進行的這場攻擊，其決策顯然可能同時受到政治和作戰兩方面因素驅使。美國主導的停火計畫停滯不前，以方原本希望藉著停火並透過外交途徑與真主黨達成協議，以平息以黎邊界局勢。同時，以色列可能也認為，將敵人通訊裝置變成炸彈這種非凡能力一定得在遭到對方揭穿、呼叫器炸彈失效之前採取行動。

儘管以色列已經有效地讓加薩的哈瑪斯（Hamas）在軍事上難有作為，真主黨卻繼續對以色列北部擴大火箭彈攻擊，被迫離開家園的當地以色列人已逾6萬人，導致北部那些地區猶若鬼城。

因應北部以黎邊界情勢的政治壓力已經變得跟帶回人質的渴望幾乎一樣強烈。上述熟知以方思維人士指出：「就黎巴嫩和（以色列）北部而言，以色列內部有愈來愈高共識，認為必須做點什麼。」與此同時，以色列內閣16日才將「以色列人重返以黎邊界附近的家園」納入其戰爭目標之中。

呼叫器驚爆事件凸顯神秘的真主黨供應鏈顯然已遭以色列滲透。真主黨領袖納斯拉亞（HassanNasrallah）2月才警告其特工停用「彷彿變成每個人的氧氣一般不可或缺」的手機，因為手機會洩露戰士所在位置，有時還會變成以方的間諜裝置。

真主黨於是趕緊提供成員特殊呼叫器，這種呼叫器運用的系統不容易遭到破解，藉以保護其軍事網絡。然而，以色列特工居然可以滲透呼叫器供應鏈，這件事真主黨肯定連做夢都沒想到過。華郵引述消息人士報導，事發後，真主黨今天深夜發出訊息告訴旗下特工，「有收到新呼叫器的人，立刻予以丟棄」。

美方消息人士告訴伊格納西斯，情況很可能是，以方探員採取行動，在真主黨發放呼叫器之前先行取得這些裝置，並在內部安置少量但威力十足爆裂物，植入呼叫器操作系統的惡意軟體則成為網路觸發器。消息人士指出，一旦呼叫器接收到發自特別門號的傳呼，或是接獲某種訊息時，爆烈物就會遭到引爆。

從技術觀點來看，這行動委實技藝超群，真主黨軍事網絡當中的每個人全遭鎖定，就連伊朗駐黎巴嫩大使也難逃此劫受傷送醫，同時還讓真主黨這個網絡頓時喪失內部通訊系統。美方消息人士強調，由於顯然掌握著真主黨的門號，以方大可發訊息警告倖存的敵對特工，如果打算報復必死無疑。

對真主黨造成災難性影響之外，這起攻擊也暗示著非常危險的網路戰爭新時代已然展開，連結網路的任何裝置都可能變成武器。伊朗核計畫曾遭電腦病毒Stuxnet感染，惡意軟體造成離心機異常加速，終致不穩而自毀。而在叫做「物聯網」（Internet of Things）的未來世界裡，出錯的可能是你的手機、電冰箱，或是電視機。

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