外交部：真主黨爆炸呼叫器 非從台灣直接出口
黎巴嫩真主黨戰士和醫護等成員使用的呼叫器17日在黎巴嫩多處爆炸，該呼叫器遭指來自台灣金阿波羅公司。外交部今天表示，台灣沒有直接出口該款呼叫器到黎巴嫩，且從台灣出口的呼叫器沒有爆炸問題。
黎巴嫩真主黨戰士和醫護等成員使用的呼叫器今天在全國多處同時爆炸，至少造成9人喪生，近3000人受傷，路透社分析被毀的呼叫器相關影像指出，呼叫器背面貼紙的格式與台灣呼叫器製造商金阿波羅（Gold Apollo）的產品一致。
外交部回應中央社提問表示，台灣沒有直接出口該款呼叫器到黎巴嫩，且該款呼叫器內結構包括通訊接收天線、微處理器晶片、通訊解碼器、主機板、顯示器及1顆3號電流容量極小的乾式鹼性電池，並不具備爆炸造成死傷的可能性。
外交部進一步指出，從2022年到2024年8月，該公司出口26萬套呼叫器，主要出口對象為歐美國家，相關產品並無媒體報導的爆炸情形。
外交部強調，本案目前正由司法調查中，以進一步釐清資訊。目前可確認的是，從台灣出口的呼叫器沒有會爆炸的問題。
金阿波羅公司透過聲明表示，金阿波羅公司與BACCONSULTING KFT公司，建立長期貼牌授權及區域代理合作關係；媒體報導呼叫器機種AR-924，屬於BAC公司生產並銷售產品，金阿波羅公司僅提供品牌商標授權，與該產品設計與生產無關。
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