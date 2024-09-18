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一記重擊！呼叫器爆炸瓦解真主黨隱密性 外媒分析下一步可能動向

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
許多黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器17日同步爆炸；圖為當天救護車將傷者載到首都貝魯特一間醫院。法新社
許多黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器17日同步爆炸；圖為當天救護車將傷者載到首都貝魯特一間醫院。法新社

隱密性是黎巴嫩武裝團體真主黨最重要戰略特質之一，黎巴嫩的家庭可能在某處住了好多年，還不知道鄰居就是真主黨一分子。但美媒分析，真主黨成員使用的呼叫器17日大量爆炸，此舉成功的暫時瓦解真主黨的隱密性。有專家認為這堪稱一記重擊。

美國有線電視新聞網（CNN）分析，先前真主黨在以色列占領黎巴嫩南部的18年間，發展出遊擊隊式戰術，成為令人難以捉摸的敵手。如今，真主黨雖已是代表黎國最大宗教陣營、什葉派社群的兩大黨之一，仍很大程度保留藏身於暗處的做法。

CNN記者華森說，他在黎巴嫩從事報導工作時，曾偶遇真主黨安全單位成員，他們都是穿著平民服裝的男子，偶爾拿著對講機，曾要求他出示文件或要他離開「敏感」地區。真主黨成員的隱密低調，與身穿迷彩服、開著悍馬車、在檢查站持槍戒備的黎巴嫩軍人截然不同。

伊斯蘭分子活動專家薩德（Amal Saad）寫道，17日的攻擊對真主黨是「巨大打擊」。她指出，2006年黎巴嫩戰爭時，真主黨藉由原始的電信網來保護通訊線路，這套電信網仰賴呼叫器和光纖「內線」；但如今以色列一舉打破該項優勢，將大量呼叫器變成致命武器。

持有被動手腳呼叫器的人是否皆為真主黨戰士，並不清楚，畢竟真主黨也支持醫院、學校和其他慈善組織，部分呼叫器可能落入不屬於真主黨的一般人手中。

黎巴嫩貝魯特智庫卡內基中東中心（Carnegie Middle East Center）的楊恩指出，對真主黨成員而言，數個月來遭到以色列輕易滲透一事，勢必讓士氣大受打擊。

CNN指出，真主黨雖已揚言報復以色列，但很可能會設法隱藏這次事件的受創程度，以避免敵人進一步窺知其祕密。

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