一記重擊！呼叫器爆炸瓦解真主黨隱密性 外媒分析下一步可能動向
隱密性是黎巴嫩武裝團體真主黨最重要戰略特質之一，黎巴嫩的家庭可能在某處住了好多年，還不知道鄰居就是真主黨一分子。但美媒分析，真主黨成員使用的呼叫器17日大量爆炸，此舉成功的暫時瓦解真主黨的隱密性。有專家認為這堪稱一記重擊。
美國有線電視新聞網（CNN）分析，先前真主黨在以色列占領黎巴嫩南部的18年間，發展出遊擊隊式戰術，成為令人難以捉摸的敵手。如今，真主黨雖已是代表黎國最大宗教陣營、什葉派社群的兩大黨之一，仍很大程度保留藏身於暗處的做法。
CNN記者華森說，他在黎巴嫩從事報導工作時，曾偶遇真主黨安全單位成員，他們都是穿著平民服裝的男子，偶爾拿著對講機，曾要求他出示文件或要他離開「敏感」地區。真主黨成員的隱密低調，與身穿迷彩服、開著悍馬車、在檢查站持槍戒備的黎巴嫩軍人截然不同。
伊斯蘭分子活動專家薩德（Amal Saad）寫道，17日的攻擊對真主黨是「巨大打擊」。她指出，2006年黎巴嫩戰爭時，真主黨藉由原始的電信網來保護通訊線路，這套電信網仰賴呼叫器和光纖「內線」；但如今以色列一舉打破該項優勢，將大量呼叫器變成致命武器。
持有被動手腳呼叫器的人是否皆為真主黨戰士，並不清楚，畢竟真主黨也支持醫院、學校和其他慈善組織，部分呼叫器可能落入不屬於真主黨的一般人手中。
黎巴嫩貝魯特智庫卡內基中東中心（Carnegie Middle East Center）的楊恩指出，對真主黨成員而言，數個月來遭到以色列輕易滲透一事，勢必讓士氣大受打擊。
CNN指出，真主黨雖已揚言報復以色列，但很可能會設法隱藏這次事件的受創程度，以避免敵人進一步窺知其祕密。
▪ 川普決戰賀錦麗！背景經歷大比拚 一圖看天選之人PK女戰神
▪ 美選戰況跌宕起伏！8大議題成激戰關鍵 川賀政見圖表看這
▪ 美國最新媒體民調／誰領先？搖擺州戰況如何？民調風向一次看
▪ 美國總統怎麼選？5大關鍵QA一次看懂「選舉人團制度」
▪ 2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言