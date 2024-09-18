真主黨呼叫器同步驚爆死傷慘重 伊朗控以色列「大肆殺戮」

與伊朗結盟的黎巴嫩民兵組織真主黨成員使用的呼叫器昨天同步驚爆，造成9死近3000傷。伊朗今天指控以色列「大肆殺戮」。

法新社報導，伊朗外交部發言人卡納尼（NasserKanani）發表聲明指出，他「譴責猶太復國主義政權的恐怖主義行徑…是大肆殺戮其中一例」。

昨天呼叫器爆炸的傷者包括伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼（Mojtaba Amani），伊朗媒體報導，他的「手和臉」受傷。伊朗國營媒體報導，亞曼尼僅受輕傷。

真主黨（Hezbollah）使用的數以百計呼叫器在黎巴嫩各地同步爆炸，俄羅斯今天強烈譴責此一致命攻擊，並且呼籲「涉及的各方保持克制」。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示：「我們強烈譴責對友善的黎巴嫩及其公民的前所未見攻擊，此舉構成對黎巴嫩主權的公然侵犯，而使用非傳統武器更是對國際法的嚴重挑戰。」

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