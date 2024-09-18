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真主黨呼叫器同步驚爆死傷慘重 伊朗控以色列「大肆殺戮」

中央社／ 德黑蘭／莫斯科18日綜合外電報導
與伊朗結盟的黎巴嫩民兵組織真主黨成員使用的呼叫器同步驚爆，造成9死近3000傷。 法新社
與伊朗結盟的黎巴嫩民兵組織真主黨成員使用的呼叫器同步驚爆，造成9死近3000傷。 法新社

伊朗結盟的黎巴嫩民兵組織真主黨成員使用的呼叫器昨天同步驚爆，造成9死近3000傷。伊朗今天指控以色列「大肆殺戮」。

法新社報導，伊朗外交部發言人卡納尼（NasserKanani）發表聲明指出，他「譴責猶太復國主義政權的恐怖主義行徑…是大肆殺戮其中一例」。

昨天呼叫器爆炸的傷者包括伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼（Mojtaba Amani），伊朗媒體報導，他的「手和臉」受傷。伊朗國營媒體報導，亞曼尼僅受輕傷。

真主黨（Hezbollah）使用的數以百計呼叫器在黎巴嫩各地同步爆炸，俄羅斯今天強烈譴責此一致命攻擊，並且呼籲「涉及的各方保持克制」。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示：「我們強烈譴責對友善的黎巴嫩及其公民的前所未見攻擊，此舉構成對黎巴嫩主權的公然侵犯，而使用非傳統武器更是對國際法的嚴重挑戰。」

以色列 伊朗 呼叫器 恐怖主義 真主黨 黎巴嫩

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