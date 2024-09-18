呼叫器成炸彈？NCC：外銷或僅具接收功能射頻器材不需事先認證
外電指出黎巴嫩真主黨成員及部分民眾因呼叫器爆炸發生傷亡，並指為台廠「金阿波羅」生產引發關注。國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，若非在台灣銷售、使用的呼叫器在台灣不需事先經過NCC型式認證；另外產品若僅具接收電波功能，不屬於電信管制射頻器材，不需特別取得認證。
金阿波羅公司今天已經聲明與BAC公司雖有貼牌授權及區域代理合作關係，但爆炸的產品是BAC公司生產銷售，金阿波羅僅提供品牌商標授權，不設計也不生產該產品。
NCC主祕黃文哲表示，根據電信管制射頻器材管理辦法，產品若出口使用，不須取得NCC許可，而是應符合出口國當地使用規範。除非是公告的射頻管制器材、並在台灣使用，因發射電波可能干擾他人電波，需符合認證與接受管理，業者須取得相關許可。過去金阿波羅曾在國內製造產品，並申請電信管制射頻器材製造許可執照，但執照去年6月已經到期，該公司沒有生產製造需求，不用再申請許可。
黃文哲說，除非在執照去年6月到期後，業者仍製造、輸入或販賣管制射頻器材就違法。一般射頻器材自由流通使用的，只有「電信管制射頻」器材需管理。
NCC官員表示，台灣已經在2011年結束呼叫器電信服務，外電報導相關產品看似是僅具接收功能，不是電信管制射頻器材。相關產品是不是台灣製或被改裝，NCC都不清楚細節。
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