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黎巴嫩真主黨呼叫器連環爆 增加布林肯促加薩停火難度

中央社／ 開羅18日綜合外電報導
布林肯（右）第10度訪問中東，此行他將和埃及官員討論加薩停火談判的進展。 路透社
布林肯（右）第10度訪問中東，此行他將和埃及官員討論加薩停火談判的進展。 路透社

美國國務卿布林肯今天清晨抵達埃及首都開羅致力調停加薩戰火，由於昨天黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器發生爆炸造成9死，以致促成加薩停火恐怕得更費功夫。

綜合法新社與路透社報導，據美國國務院，這是加薩戰爭開戰近1年來，布林肯（Antony Blinken）第10度訪問中東，此行他將和埃及官員討論加薩停火談判的進展。

布林肯預計將會晤埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi），並與埃及外交和移民部長阿布德拉提（BadrAbdelatty）舉行記者會，但他這趟外交行程不會訪以色列，這也是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）將近一年前發動加薩戰爭以來，布林肯的中東行首度略過美國在當地的關係最密切盟友。

美國官員私下表示，預期今天在開羅的會談不會有任何突破，但布林肯此行出訪目的在於持續施加壓力，促使以色列與哈瑪斯達成協議。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示：「他（布林肯）將和埃及官員討論多項議題，但重點在於如何提出一個我們認為能獲得雙方同意的方案。」

布林肯這次到訪中東前，黎巴嫩多個真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器昨天發生爆炸，造成至少9人喪生、約2800人受傷，以致這個由伊朗撐腰的黎巴嫩民兵組織指控，這起事件是以色列所為。

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