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呼叫器爆炸案 金阿波羅：機種AR-924非台灣製

中央社／ 新北18日電
金阿波羅公司負責人許清光今天被問及產品是不是台灣製時強調，呼叫器機種AR-924不是台灣製。圖／中央社
金阿波羅公司負責人許清光今天被問及產品是不是台灣製時強調，呼叫器機種AR-924不是台灣製。圖／中央社

黎巴嫩真主黨使用後爆炸的呼叫器疑來自台灣金阿波羅公司。金阿波羅公司負責人許清光今天被問及產品是不是台灣製時強調，呼叫器機種AR-924不是台灣製。

黎巴嫩真主黨戰士和醫護等成員使用的呼叫器今天在全國多處同時爆炸，至少造成9人喪生，近3000人受傷，路透社分析被毀的呼叫器相關影像指出，呼叫器背面貼紙的格式與台灣呼叫器製造商金阿波羅（Gold Apollo）的產品一致。

金阿波羅公司稍早發布聲明表示，金阿波羅公司與BAC CONSULTING KFT公司（SZONYI UT 33/A.，1142 BUDAPEST, HU，簡稱BAC）建立長期貼牌授權及區域代理合作關係，金阿波羅公司授權BAC公司在特定區域內使用金阿波羅公司品牌商標進行產品銷售，但產品設計與製造均由BAC公司負責。

金阿波羅聲明指出，針對這次媒體報導呼叫器機種AR-924屬於BAC公司生產並銷售產品，金阿波羅公司僅提供品牌商標授權，與該產品設計與生產無關。

金阿波羅公司位於新北市汐止區，今天有眾多台灣與外國媒體在公司外走廊守候，許清光今天下午出來上廁所時遭大批媒體圍堵。

許清光重申，製造與設計都是BAC公司，BAC公司只是跟金阿波羅公司買LOGO，他只知道BAC公司在匈牙利，其他都不知道，「我是一個負責人，真正經手是我們國外業務，其實有些東西國外業務比較清楚」。

媒體追問BAC公司官網內容未提及任何通訊裝置。許清光說，他不知道，他是一個負責人，所有東西都有業務。

至於警方今天到金阿波羅公司詢問內容。許清光說，今天問了一系列問題，包括產品是不是金阿波羅公司製造等，「就不是我的、就不是我的啊，我有什麼好去隱瞞的」，東西不是他設計製造，對方只是買金阿波羅公司的授權logo，「跟我毫無關係」。

媒體追問，經濟部新聞稿說相關產品是台灣製造，許清光說，「AR-924不是（台灣製）」。

匈牙利 台灣製 呼叫器 真主黨 金阿波羅 黎巴嫩

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