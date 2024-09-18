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黎巴嫩真主黨成員呼叫器爆炸！台廠金阿波羅急澄清 NCC回應外界1疑問

中央社／ 台北18日電
NCC今天表示，單純具接收功能的呼叫器並非電信管制射頻器材，在台灣不須經過型式認證。聯合報系資料照片
NCC今天表示，單純具接收功能的呼叫器並非電信管制射頻器材，在台灣不須經過型式認證。聯合報系資料照片

黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器釀爆炸傷亡，傳出呼叫器來自台灣廠商金阿波羅，引發關注。NCC今天表示，單純具接收功能的呼叫器並非電信管制射頻器材，在台灣不須經過型式認證。

黎巴嫩真主黨戰士和醫護等成員使用的呼叫器（台灣又稱BBCall）今天在全國多處同時爆炸，傷亡人數增到至少9人喪生，近3000人受傷，引發外界高度關注。國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。媒體關注，爆炸的呼叫器產品是否跟NCC業務有關。

NCC發言人黃文哲表示，這款產品若為出口使用，並不需要經過NCC許可。依照電信管理法規定，除非是公告應經管制的射頻管制器材、且在台灣使用，才會要求業者取得相關許可。

黃文哲說，金阿波羅先前在國內製造時，曾申請電信管制射頻器材製造業經營許可執照，執照效期為109年到112年6月，許可已經到期。金阿波羅後續沒有生產製造需求，並不需要另外申請許可，除非去年6月之後，業者還有製造、輸入或販賣管制射頻器材，才會觸法。

NCC北區監理處官員表示，台灣最主要是管電信管制射頻器材的「製造」跟「輸入」，主要擔心器材在境內發射電波，可能干擾其他人的電波使用狀況。一般射頻器材是自由流通使用的，除非是電信管制射頻器材才會加強管理。

官員解釋，考量使用者愈來愈少，NCC在100年底決定結束BBCall的電信服務。今天國外發生爆炸的呼叫器，看起來是單純具接收功能的射頻器材，這類產品並非電信管制射頻器材，在台灣也不需要經過形式認證，如果產品是銷往其他國家，主要也是要符合他國法規。

至於爆炸的呼叫器是否為台灣製產品，NCC強調並不清楚。

不過，遭到指涉的金阿波羅公司今天立刻透過聲明澄清，強調與BAC公司有貼牌授權及區域代理合作關係，此機種屬於BAC公司生產並銷售的產品，金阿波羅僅提供品牌商標授權，與該產品的設計與生產無關，將會跨國提告。

NCC 爆炸 黎巴嫩

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