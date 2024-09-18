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呼叫器爆炸 金阿波羅：貼牌授權BAC公司在匈牙利

中央社／ 新北18日電
新北市金阿波羅公司董事長許清光（左一）表示，原本以為單純的授權商業契約，沒想到讓他捲入國際恐攻事件，被授權廠商害慘了。記者邱瑞杰／攝影
新北市金阿波羅公司董事長許清光（左一）表示，原本以為單純的授權商業契約，沒想到讓他捲入國際恐攻事件，被授權廠商害慘了。記者邱瑞杰／攝影

黎巴嫩真主黨使用後爆炸呼叫器遭指來自台灣金阿波羅公司。金阿波羅再發聲明說，這項產品由BAC CONSULTING KFT公司生產銷售，公司地址在匈牙利，金阿波羅僅授權商標。

黎巴嫩真主黨戰士和醫護等成員使用的呼叫器今天在全國多處同時爆炸，至少造成9人喪生，近3000人受傷，路透社分析被毀的呼叫器相關影像指出，呼叫器背面貼紙的格式與台灣呼叫器製造商金阿波羅（Gold Apollo）的產品一致。

金阿波羅公司首度發表聲明時，僅說來自BAC公司，未詳細說明公司名稱或地點等。

金阿波羅公司隨後第2度發表聲明表示。金阿波羅公司與BAC CONSULTING KFT公司（SZONYI UT33/A.， 1142 BUDAPEST, HU，簡稱BAC），建立長期貼牌授權及區域代理合作關係，根據合作協議，金阿波羅公司授權BAC公司在特定區域內使用金阿波羅公司品牌商標進行產品銷售，但產品設計與製造均由BAC公司負責。

聲明指出，針對這次媒體報導呼叫器機種AR-924，屬於BAC公司生產並銷售產品，金阿波羅公司僅提供品牌商標授權，與該產品設計與生產無關。金阿波羅公司始終遵循相關法規，並與合作夥伴保持透明合規合作關係。

匈牙利 呼叫器 爆炸 真主黨 金阿波羅 黎巴嫩

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