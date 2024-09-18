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大規模行動前奏？呼叫器齊爆案炸出弱點 以色列似在逼真主黨屈服

中央社／ 貝魯特17日綜合外電報導
黎巴嫩真主黨成員攜帶的數以百計呼叫器幾乎在今天當地時間下午3時30分左右同時爆炸，這起前所未見攻擊規模超越近年來一系列暗殺與網攻。 歐新社
黎巴嫩真主黨成員攜帶的數以百計呼叫器幾乎在今天當地時間下午3時30分左右同時爆炸，這起前所未見攻擊規模超越近年來一系列暗殺與網攻。 歐新社

黎巴嫩真主黨成員攜帶的數以百計呼叫器幾乎在今天當地時間下午3時30分左右同時爆炸，這起前所未見攻擊規模超越近年來一系列暗殺與網攻，專家稱以色列似在逼迫真主黨屈服。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列是這起攻擊的幕後黑手，這是以色列情報機構摩薩德（Mossad）與軍方的聯合行動。黎巴嫩政府譴責這波攻勢是「以色列犯罪侵略行為」。

以色列軍方拒絕對這波爆炸案公開發表評論，但自去年與獲伊朗支持的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）發生戰爭以來，以軍就與真主黨（Hezbollah）進行以牙還牙的攻擊。

專家說，這波爆炸的規模與性質都是前所未見，凸顯了真主黨的弱點，因為真主黨的通訊網絡遭到破壞後受到致命影響。

CNN首席執法與情報分析師米勒（John Miller）說，這場攻擊在對真主黨傳遞訊息上，至少有一部分是明顯警告對方「我們可以在任何地點、任何時間、在我們選擇的日期與時間找到你們，我們只要按下按鈕就可以辦到」。

這項行動也很可能是為了讓真主黨高層成員變得疑神疑鬼、削弱他們招募成員的能力，並減弱對真主黨領導階層的信心與確保其行動與人員安全的能力。

以色列前軍事情報局局長、以色列主要的戰略專家之一雅德林（Amos Yadlin）說，以色列的攻擊展現了「非常令人信服的滲透能力、技術與情報」。

雅德林在社群媒體平台X上推測，以色列可能是要向真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）發出警告。

雅德林寫道：「目標似乎是在傳達訊息加劇納斯拉勒困境，看他願意為繼續攻擊以色列與支持（哈瑪斯領袖）辛瓦（Yahya Sinwar）付出多少代價。這個以保密性與高度安全而自豪的組織，發現自己被滲透並暴露行蹤。」

詢及以色列為何可能發動這類攻擊時，黎巴嫩記者兼美國雜誌「大西洋月刊」（The Atlantic）供稿人加塔斯（Kim Ghattas）告訴CNN，這可能是為了試圖「逼迫真主黨屈服，表明如果他們加強攻擊以色列，將遭遇更進一步的暴力」。

他說，或者這可能是「以色列（對黎巴嫩）發動大規模行動的前奏，而此時真主黨因為特工遭遇這起最新的科幻般攻擊而陷入混亂」。

以色列 哈瑪斯 真主黨 黎巴嫩

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