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真主黨呼叫器改裝遙控炸彈 清大教授科學角度說明原理

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
清華大學材料科學工程學系特聘教授周卓煇就科學論科學角度，說明呼叫器改裝的遙控炸彈原理，簡單來說，就是把來電訊號的電流，從提供給震盪器，改成提供給炸藥。記者黃羿馨／攝影
清華大學材料科學工程學系特聘教授周卓煇就科學論科學角度，說明呼叫器改裝的遙控炸彈原理，簡單來說，就是把來電訊號的電流，從提供給震盪器，改成提供給炸藥。記者黃羿馨／攝影

黎巴嫩真主黨昨驚傳大批無線電呼叫器集體爆炸造成傷亡，傳出呼叫器上印有台灣製造商「金阿波羅」公司商標，釀成9死、2800人受傷。清華大學材料科學工程學系特聘教授周卓煇就科學論科學角度，說明呼叫器改裝的遙控炸彈原理，簡單來說，就是把來電訊號的電流，從提供給震盪器，改成提供給炸藥。

周卓煇表示，就科學論科學角度，這種呼叫器改裝的遙控炸彈原理之一，就是把來電訊號的電流提供給炸藥，像是汽車、機車引擎要啟動時，火星塞會發出「答答聲」，就是用電流打火以啟動引擎，而電流瞬間能量夠高，就可以啟動炸藥引爆。

不過來電訊號傳給呼叫器並不會引爆，周卓煇說明，因此需要拿掉呼叫器某個元件，像是震盪器，讓來電訊號不去觸動震盪器，而是將電流注入呼叫器內裝入的塑膠炸藥，才有機會引爆炸藥。

周卓煇認為，這次爆炸事件與呼叫器製造的生產商關係不大，除非可以證明生產商知道呼叫器被拿來做其他用途，甚至幫忙改裝，例如把來電的電流弄大一點、電池加大，其實要追查也是很好追查。

周卓煇說，這種大量的呼叫器改裝炸彈，在製作時一定測試過很多次，通常不會只叫一次貨，應該是少量叫貨，測試完成後才會大量叫貨，在還沒查到確切證據之前，這樣的國際報導對台灣形象有所損傷。

呼叫器 炸彈 爆炸

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