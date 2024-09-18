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真主黨3周前砲轟摩薩德總部引來報復？殺機更早就埋下

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
黎巴嫩武裝組織真主黨成員所使用的呼叫器，17日在全國多處集體爆炸。法新社
黎巴嫩武裝組織真主黨成員所使用的呼叫器，17日在全國多處集體爆炸。法新社

17日發生在黎巴嫩各地的呼叫器集體同步被引爆事件至少已9人死亡，2800多人受傷。各界將箭頭指向以色列海外情報局「摩薩德」。事實上，3周前，8月25日，黎巴嫩真主黨曾往以色列發射大批火箭砲，要為7月在貝魯特公寓被暗殺身亡的高階指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）報仇。火箭炮當時鎖定以色列特拉維夫北區的摩薩德總部，以色列後來表示無人傷亡。

呼叫器集體被引爆事件，如果是摩薩德所為，要傳遞真主黨及其同夥的訊息很清楚。但是，不宜直接斷定是報復行動，因為在呼叫器動手腳的時間恐怕不只需要3周，摩薩德策畫攻擊，應該早於真主黨火箭砲攻擊發生前。而且摩薩德直接向總理內唐亞胡（Binyamin Netanyahu）負責，內唐亞胡和他的戰爭內閣，一定先批准，摩薩德才會行動。

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