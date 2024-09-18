金阿波羅：爆炸呼叫器由國外公司製造 將跨國提告

黎巴嫩真主黨使用後爆炸的呼叫器疑來自台灣金阿波羅公司。公司負責人許清光說，這項產品是外國BAC公司自製，「不是我做的」、「害死我了」，將跨國提告。

黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器遭植入少量炸藥在全國多處同時引爆，造成至少9死約2800人傷。根據了解這場行動的美國等官員透露，這些呼叫器是真主黨從一家台灣公司訂購的。

金阿波羅公司位於新北市汐止區，新北市府經濟發展局與汐止分局上午已前往公司了解。公司負責人許清光接受媒體聯訪表示，這批貨百分之百不是由台灣金阿波羅公司製造，不是在台灣製造，而是在國外製造，「不是我做的」。

他說，1間國外代理商3年前開始代理金阿波羅公司許多產品，雙方有生意往來，對方找了一批工程師，並告知有興趣自產呼叫器，也希望用金阿波羅品牌推廣。

媒體追問掛名賣多久，許清光說，「不會超過2年」，當時對方告知時，他稍微看過產品，也問對方為何要做呼叫器，不僅不好用也不好看，不如用他的產品就好；對方則回應自己已養一批工程師。

許清光表示，這款爆炸產品只是掛名金阿波羅的品牌，跟他所有產品都不同，他已經打電話去罵人，「害死我了」。

媒體詢問是否考慮跨國提告，許清光說，當然，他的公司雖然不是很大，但至少是負責任產品的公司，「我做這麼多年了，我不希望這件事情裡面來講有一點污點」；針對是否覺得自己是受害者，他說，「當然啊，我好好做生意為什麼會捲入這次恐攻事件呢」。

金阿波羅公司隨後發布聲明表示，金阿波羅公司與BAC公司建立長期貼牌授權及區域代理合作關係，根據合作協議，金阿波羅公司授權BAC公司在特定區域內使用金阿波羅公司品牌商標進行產品銷售，但產品設計與製造均由BAC公司負責。

金阿波羅公司聲明指出，針對這次媒體報導呼叫器機種AR-924，屬於BAC公司生產並銷售產品，金阿波羅公司僅提供品牌商標授權，與這件產品設計與生產無關。金阿波羅公司始終遵循相關法規，並與合作夥伴保持透明合規的合作關係。

隨後許清光步出公司宣讀聲明，但面對媒體追問BAC公司是哪家公司、所在國家以及是否在台灣製造等皆不回應。

根據台灣公司網，金阿波羅公司資本額新台幣1億元，專門製造電子零組件與電信管制射頻器材，也批發電信器材、電子材料與資訊軟體等。

根據衛福部社會及家庭署輔具資源入口網，金阿波羅公司是台灣企業，從事無線傳呼系統及設備已20多年，所有產品從研發、設計到製作都是100%台灣出產，優勢是呼叫器及發射器間的距離及傳呼穩定性，所有無線產品皆有國際認證CE、FCC，台灣認證NCC。