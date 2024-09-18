整理包／黎巴嫩真主黨BB call集體爆炸！台製造商被動手腳？事發過程、死傷人數、幕後黑手一次看

黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）成員所使用的呼叫器，17日在全國多處集體爆炸，釀成至少11死、4000人受傷。聯合新聞網整理「真主黨BB CALL同步爆炸事件」，帶您了解事件始末。

爆炸發生過程

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）等多個地區，17日下午3點半左右傳出大規模呼叫器同步爆炸事件。

兩名官員表示，這批呼叫器收到一條疑似來自真主黨高層的訊息，在收到訊息後呼叫器便引爆，這可能是觸發內部引爆裝置的關鍵。

死傷人數

已知至少11人死亡，多達4000人受傷，死者包含真主黨國會議員艾瑪（Ali Ammar）及費德拉拉（Hassan Fadlallah）的兒子們，伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼（MojtabaAmani)，也在這樁呼叫器爆炸事件中受傷。

黎巴嫩衛生部長阿比亞德（Firass Abiad）更新傷亡情況時指出，根據通報傷者大多是臉部、手部及腹部受傷。

幕後黑手是誰

CNN報導指，此事是以色列所為，由以色列情報部門、摩薩德和以色列軍方聯合行動。

黎巴嫩政府譴責此次攻擊是「以色列的犯罪侵略」；真主黨表示，以色列將為這次爆炸事件「付出代價」。以色列軍方不願評論。

設局目的為何

CNN首席執法暨情報分析師米勒（John Miller）指出，以色列至少想向真主黨傳遞部分訊息，即「我們可以在任何地點、任何時間、在我們選擇的日子找到你們，而我們只需按下按鈕」。

什麼是BB CALL

呼叫器服務在台灣最早從1976年開始，該正式名稱其實是「無線電叫人業務」，是一台可以接收、傳送簡易文字訊息功能的個人無線電通訊工具。至於為何會叫「BB Call」，則是因為被呼叫時會發出「嗶嗶聲」，也因此將呼叫器稱為「BB Call」。

為何真主黨要用呼叫器

真主黨在和以色列衝突加劇後，認為通訊網路有漏洞。今年2月，真主黨領袖納斯魯拉要求戰士棄用智慧型手機，理由是以色列可能利用這些產品進行監控或鎖定目標。

爆炸呼叫器是台灣製?

紐約時報引述知情人士報導，真主黨日前訂購一批台廠「金阿波羅」製造的呼叫器，以色列在呼叫器抵達黎巴嫩前就先行攔截並改造，在內部隱藏炸藥，再透過遠端引爆。

另一種說法是，可能有網路攻擊或惡意軟體，導致BB Call電池過熱。然而，位於巴林的安全與風險管理公司 Le Beck International 的情報主管霍洛維茲（Michael Horowitz）認為，這種可能性較低，因為「可能有一些會導致火災」。

呼叫器來源與製造商

黎巴嫩真主黨呼叫器集體爆炸，爆炸的呼叫器由台灣製造商「金阿波羅」（Gold Apollo）生產。圖取自X

從爆炸的殘骸來看，呼叫器是由台灣的金阿波羅公司生產，型號為 AP924。路透引述黎巴嫩安全部門在內多方消息報導，真主黨訂購了5,000組由金阿波羅製造的呼叫器，於春季運抵黎巴嫩。

對此，金阿波羅公司董事長許清光澄清，公司未直接生產這起爆炸事件中的呼叫器，爆炸案中所使用的呼叫器是由一家歐洲公司所製，該公司有權掛上金阿波羅的品牌；許清光表示，好好做生意卻被捲入這次恐攻事件，將跨國提告。