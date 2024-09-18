真主黨台製呼叫器埋炸藥 分析：以色列滲透供應鏈

分析師表示，以色列顯然滲透了供應鏈，在黎巴嫩真主黨自一間台灣公司訂購的呼叫器中植入爆裂物，造成數百支呼叫器同時爆炸，重挫這個有著伊朗當後盾的中東組織。

綜合法新社、路透社和「紐約時報」報導，這項前所未聞的同步攻擊行動讓這些呼叫器在真主黨（Hezbollah）於黎巴嫩各地據點同時爆炸，造成至少9人喪生、約2800人受傷，其中包括伊朗駐黎大使。

多個消息來源表示，這是一起經過多個月安排的計畫。

根據聽取過簡報的美國等匿名官員透露，同時引爆的這批呼叫器疑是真主黨從台灣金阿波羅（GoldApollo）訂購的，大多數是該公司AP924型號，但也含金阿波羅另外3款型號。

多位官員表示，從台灣金阿波羅訂購的呼叫器數量達3000多支。真主黨將呼叫器發給他們在黎巴嫩各地的成員，部分給了真主黨在伊朗和敘利亞的盟友。以色列的攻擊行動影響的是已開啟並接收訊息的呼叫器。

有兩、三位官員表示，每支呼叫器的電池旁邊都被植入小至1到2盎司（約28到56克）的爆裂裝置，另嵌入開關，以利於遙控引爆爆裂物。

其中兩位官員說，黎巴嫩下午3時30分時，這些傳呼器似接收到一則看似來自真主黨領導階層的訊息，但這則訊息實際上卻是啟動了爆裂裝置。

真主黨指控以色列幕後策畫這起攻擊事件，但在行動內情上著墨不多；以色列尚未對外發表評論，也沒說事件是他們所為。

真主黨內部聯繫時似乎偏好使用呼叫器而非智慧型手機，藉此躲避以色列的定位追蹤。分析家表示，以色列似乎是在手機交貨前就破壞了這些設備，讓它們能在特定時間爆炸。

親近真主黨的匿名消息來源告訴法新社說，「爆炸的這些呼叫器，與真主黨不久前進口的一批1000支設備有關」，且似乎「從源頭就被破壞」。

人在比利時布魯塞爾（Brussels）的軍事兼安全分析家馬尼耶（Elijah Magnier）說：「對以色列來說，要在新一批呼叫器中嵌入爆裂觸發器，可能會需要有這些設備供應鏈的出入管道。」

他說：「以色列情報機構滲透了生產過程，在不引發懷疑情況下，在呼叫器中加入爆炸零件和遙控觸發機制。」他表示，這引發了一個可能性，即出售這些設備的第三方可能是以色列為了這個目的而設的「情報掩護」。

美國華府中東研究所（Middle East Institute）的李斯特（Charles Lister）說：「這不光是迫使鋰電池失效。幾乎可以肯定電池旁邊藏了一個小型塑膠爆裂物，可以透過電話或呼叫器遙控引爆。」

他的結論是，「摩薩德（Mossad）滲透了供應鏈」。摩薩德指的是以色列情報機構。

以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）網路安全分析師兼研究員艾拉札里（Keren Elazari）表示，這場攻擊行動是往真主黨最薄弱的一環下手，「攻擊的是他們的阿基里斯腱，因為這剝奪了他們主要溝通方式」。