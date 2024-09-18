黎巴嫩呼叫器爆炸始末一次看 疑台製品被動手腳

黎巴嫩真主黨戰士和醫護等成員使用的呼叫器今天在全國多處同時爆炸，傷亡人數增到至少9人喪生，近3000人受傷，路透社報導呼叫器背面貼紙格式與台灣製造產品相同。

以下是路透社就這起呼叫器集體爆炸事件整理相關資訊：

●爆炸發生時間和地點？

爆炸發生於黎巴嫩時間17日下午3時30分左右，地點是首都貝魯特（Beirut）南郊達希耶（Dahiyeh）和東部貝卡（Bekaa）谷地，這裡是反以色列武裝組織真主黨（Hezbollah）據點。

爆炸聲此起彼落持續約1小時，路透社記者和達希耶居民表示，他們在下午4時30分仍可聽到爆炸聲。

根據安全消息人士和路透社查看的相關畫面，一些爆炸是在呼叫器響起後發生，真主黨戰士一度將手放在呼叫器上或把臉湊到螢幕前檢查。

●爆炸規模多大？

根據路透社查看的相關畫面，爆炸範圍相對有限。兩段超市監視器影片顯示，爆炸似乎僅傷及佩戴呼叫器或距離最近的人。

來自醫院及上傳社群媒體的影片可見有些人臉部掛彩、斷指，臀部很可能因為口袋放呼叫器而有撕裂傷。

這波爆炸似乎沒有對建築物造成重大損壞或引發任何火災。

●爆炸的呼叫器類型？

路透社分析被毀的呼叫器相關影像指出，呼叫器背面貼紙的格式與台灣呼叫器製造商金阿波羅（GoldApollo）的產品一致。這家公司未立即回覆路透社提問。真主黨也未回應路透社有關呼叫器品牌的問題。

兩名知悉真主黨行動的消息人士今年曾告訴路透社，真主黨戰士開始使用呼叫器是因為他們相信能以此躲避以色列追蹤定位。

3名安全消息人士告訴路透社，爆炸的呼叫器是真主黨近幾個月引進的最新型號。

●爆炸原因？

背後有伊朗撐腰的真主黨表示已對爆炸原因展開「安全和科學調查」，並稱以色列將受到「公平的懲罰」。

外交和安全消息人士推測爆炸可能是這些裝置的電池爆炸引起，可能是因為電池過熱。

但也有人表示，以色列可能已滲透到真主黨呼叫器的供應鏈中。「紐約時報」引述知悉相關行動的美國官員等說法報導，以色列在新一批的呼叫器進口到黎巴嫩之前就先埋入爆裂物。

數名接受路透社採訪的專家說，他們不太相信電池本身足以導致爆炸。

紐卡索大學（Newcastle University）鋰離子電池安全專家克利斯坦森（Paul Christensen）表示，這次損壞事件似乎與過去這類電池失效的案例不一樣。

德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）機械工程教授艾塞柯耶（Ofodike Ezekoye）表示，不太相信爆炸是電池過熱引起的另一個原因是，通常只有充滿電的電池才會起火或爆炸。

他說：「低於50%（充電）…會產生氣體和水汽，但不會起火或爆炸。不太可能每個遇到呼叫器故障的人都有充滿電的電池。」

根據2018年出版的書「先發制人」（Rise and KillFirst, 暫譯），以色列情報部隊先前曾在個人手機中放置炸藥以鎖定敵人攻擊。駭客也展現將惡意程式碼植入個人裝置的能力，導致它們在某些情況下過熱爆炸。

●有關當局反應？

黎巴嫩外交部稱爆炸事件是「以色列網路攻擊」所致，但未說明如何得出這個結論。

黎巴嫩新聞部長表示，這起攻擊是在侵犯黎巴嫩主權。

以色列軍方拒絕回應路透社對呼叫器爆炸事件的提問。

美國國務院表示，華府正在蒐集資訊，並未涉入此事。美國國防部說，事發後在中東的美軍部署沒有改變。

●此事對以色列與真主黨衝突有何影響？

分析家認為以色列和真主黨之間的情勢可能升級。自去年10月以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）爆發戰爭以來，以色列和真主黨多次在邊境交火。

但目前專家對可能即將引爆以色列與真主黨全面戰爭持懷疑態度。美國尋求防止雙方戰爭，認為兩邊都不樂見。

曾撰寫有關真主黨書籍的前美國財政部情報辦公室副主任李維特（Matthew Levitt）表示，呼叫器爆炸事件可能會擾亂真主黨運作一陣子。

美國前情報官員潘尼可夫（Jonathan Panikoff）表示，真主黨可能會淡化自身「數十年來最大的反情報失利」，但如果外交方面持續不力，日益緊張的局勢最終仍可能會走向爆發全面戰爭。