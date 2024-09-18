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真主黨呼叫器爆炸是台灣製？汐止製造商金阿波羅董事長澄清否認
黎巴嫩真主黨當地時間17日驚傳大批無線電呼叫器集體爆炸，已知至少11人死亡，多達4000人受傷，真主黨將矛頭指向以色列所為，但外媒發現，這些呼叫器似乎由台灣製造商、新北市的「金阿波羅」公司（Gold Apollo）所製造，引發熱議。對此，「金阿波羅」公司董事長許清光稍早向媒體澄清，該公司未直接生產這起爆炸事件中的呼叫器。
真主黨指出，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）等多個地區，17日下午3點半左右傳出大規模呼叫器同步爆炸事件，至少11人死亡、4000人受傷，指控以色列對真主黨進行針對性襲擊。
路透分析爆炸的呼叫器照片顯示，其背面格式與貼紙與「金阿波羅」公司製造的呼叫器一致。
對此，許清光澄清，黎巴嫩爆炸案中所使用的呼叫器是由一家歐洲公司所製，該公司有權掛上金阿波羅的品牌。
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