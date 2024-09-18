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真主黨呼叫器遭以色列動手腳集體爆炸！CNN：規模史無前例曝1目的

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
黎巴嫩武裝組織真主黨數千名成員所使用的呼叫器，17日在全國多處集體爆炸，釀成至少11死、4000人受傷，據傳幕後黑手是以色列。新華社
黎巴嫩武裝組織真主黨數千名成員所使用的呼叫器，17日在全國多處集體爆炸，釀成至少11死、4000人受傷，據傳幕後黑手是以色列。新華社

黎巴嫩武裝組織真主黨數千名成員所使用的呼叫器，17日在全國多處集體爆炸，釀成至少11死、4000人受傷，據傳幕後黑手是以色列。CNN報導，這起襲擊事件的規模和性質「史無前例」，超越了該地區近年來一系列的秘密暗殺和網路攻擊。

真主黨指出，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）等多個地區，17日下午3點半左右傳出大規模呼叫器同步爆炸事件，至少11人死亡、4000人受傷，指控以色列對真主黨進行針對性襲擊。

CNN報導指，此事是以色列所為，由以色列情報部門、摩薩德和以色列軍方聯合行動。黎巴嫩政府譴責此次攻擊是「以色列的犯罪侵略」。但以軍未就爆炸事件發表公開評論。

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黎巴嫩安全部門消息人士稱，涉及的呼叫器是新的，由真主黨近幾個月內購買。但未提供確切的購買日期或型號等資訊。

專家表示，該次爆炸事件的規模和性質「前所未有」，凸顯了真主黨的脆弱性：其通訊網路遭到破壞，造成致命影響。

至於目的為何？CNN首席執法暨情報分析師米勒（John Miller）指出，以色列至少想向真主黨傳遞部分訊息，即「我們可以在任何地點、任何時間、在我們選擇的日子找到你們，而我們只需按下按鈕。」

紐約時報稍早引述知情人士報導，真主黨日前訂購一批台廠「金阿波羅」製造的呼叫器，以色列在呼叫器抵達黎巴嫩前就先行攔截並改造，在內部隱藏炸藥，再透過遠端引爆。

黎巴嫩武裝組織真主黨數千名成員所使用的呼叫器，17日在全國多處集體爆炸，釀成至少11死、4000人受傷，據傳幕後黑手是以色列。新華社
黎巴嫩武裝組織真主黨數千名成員所使用的呼叫器，17日在全國多處集體爆炸，釀成至少11死、4000人受傷，據傳幕後黑手是以色列。新華社

以色列 真主黨 黎巴嫩

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