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黎巴嫩呼叫器爆炸慘重 他指因掛腰部、毀肝腎大出血致死

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
黎巴嫩武裝組織真主黨成員所使用的呼叫器，17日在全國多處集體爆炸，造成至少11死、4000人受傷。路透
黎巴嫩武裝組織真主黨成員所使用的呼叫器，17日在全國多處集體爆炸，造成至少11死、4000人受傷。路透

黎巴嫩武裝組織真主黨成員使用的呼叫器（BB call），17日多處集體爆炸，造成至少11死、4000人受傷。團購電商名人「486先生」陳延昶在臉書表示，這起事件震驚全球。因為BB call都是掛在腰部，所以只需要2克炸藥就能炸傷肝臟、腎臟，造成大量出血導致死亡。

他說，厲害的是，「以色列早就知道並製作出炸藥呼叫器給真主黨，一鍋踹」。經過一夜的最新，受傷死亡的真主黨人應該超過3000人，各地醫院傳來的死亡人數至少700人。「以色列這個事件真的把真主黨人幾乎都揪出來」。

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