控以色列引爆呼叫器致11死2750傷 真主黨矢言報復

黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）指控以色列在黎巴嫩各地引爆呼叫器，造成11人喪命、近3000人受傷，受害者包括真主黨戰士及伊朗駐貝魯特大使，並矢言將進行報復。

路透社報導，黎巴嫩資訊部長馬卡瑞（Ziad Makary）譴責這起傍晚發生的呼叫器引爆事件，稱之為「以色列的侵略行為」。呼叫器是真主黨和其他黎巴嫩人用來發送訊息的手持裝置。

真主黨表示，以色列將為這次爆炸事件「付出代價」。

以色列軍方自去年加薩戰爭開打以來便與伊朗撐腰的真主黨進行跨境戰鬥，他們今天拒絕回應關於這起爆炸事件的相關問題。

黎巴嫩衛生部表示，這起事件造成的死亡人數今天晚間從8人增為11人，傷者人數維持在2750人。

真主黨在稍早的聲明中，證實死者包含至少2名真主黨戰士和一名年輕女孩。

在這起事件中，這些呼叫器在黎巴嫩南部、貝魯特邊郊達希耶（Dahiyeh）及貝卡谷地（Bekaa Valley）東部爆炸，這些地區都是真主黨據點。

在其中一起爆炸案中，地方電視台播出的監視器畫面顯示當時有一人正在雜貨店結帳，收銀台旁邊放置的小型手持裝置突然發生爆炸。

真主黨高層官員匿名表示，這起事件是真主黨在與以色列長達一年的衝突中所遭遇的「最嚴重安全漏洞」。