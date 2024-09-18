台廠金阿波羅回應「勿造謠」！真主黨訂購台灣呼叫器集體爆炸增至11死

黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）成員所使用的呼叫器，17日在全國多處集體爆炸，釀成至少11死、4000人受傷，據傳使用的呼叫器是由台灣製造商「金阿波羅」（Gold Apollo）所生產。本報記者稍早致電這家位於新北汐止區的「金阿波羅」公司，該公司僅回應已獲悉此事，目前正在釐清相關消息，稱都是台灣人，勿互相傷害和造謠，稍後會統一在官網發表聲明回應。

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）等多個地區，17日下午傳出大規模呼叫器同步爆炸事件，黎巴嫩衛生部證實，至少造成11人死亡、4000人受傷，其中200人傷勢嚴重，傷者包含伊朗駐黎巴嫩大使和小孩等。根據黎巴嫩官方國家通訊社報導，大部分傷者都是手受傷。

紐約時報引述知情人士報導，此事是以色列所為，真主黨日前訂購一批台廠「金阿波羅」製造的呼叫器，以色列在呼叫器抵達黎巴嫩前就先行攔截並改造，在內部隱藏炸藥，再透過遠端引爆。

真主黨官員坦言，這是與以色列爆發衝突以來「最大的安全漏洞」。以色列軍方稱已進行情勢評估，重點關注所有領域的進攻和防禦準備情況。美方則表示未參與其中，也不知道誰該為此負責。