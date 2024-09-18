紐時：真主黨訂購3000個台製呼叫器 以色列攔截放炸藥再遠端引爆

黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）成員所使用的呼叫器，17日在全國多處集體爆炸，釀成9死、2800人受傷，而這批呼叫器似乎是由台灣製造商「金阿波羅」（Gold Apollo）所製，引發外界譁然。紐約時報報導，此事是以色列所為，真主黨日前訂購一批台廠「金阿波羅」製造的呼叫器，以色列在呼叫器抵達黎巴嫩前就先行攔截並改造，在內部隱藏炸藥，再透過遠端引爆。

紐約時報報導，根據了解此次行動的美國與他國官員透露，此次爆炸事件是以色列所為，真主黨日前訂購一批台灣製造商「金阿波羅」的呼叫器，大多數為該公司的「AP924」型號，此外也包括其他3款型號的呼叫器，而以色列在呼叫器抵達黎巴嫩前就先行將其並改造，在呼叫器電池旁邊放入1到2盎司（約28至56公克）的爆炸性物質，並設置一個開關，疑用於遠端引爆。

兩名官員表示，這批呼叫器在17日下午3點30分左右收到一條疑似來自真主黨高層的訊息，呼叫器在收到訊息後便引爆，這可能是觸發內部引爆裝置的關鍵。

真主黨方面指控以色列策畫這次襲擊，但真主黨對這次行動的了解仍有限。以色列方面尚未對此攻擊發表評論，也並未承認是這次攻擊的幕後黑手。

官員提到，真主黨訂購逾3000個「金阿波羅」公司生產的呼叫器，分發給真主黨成員以及真主黨在伊朗、敘利亞的盟友使用。目前還不清楚這批呼叫器的實際訂購時間以及何時抵達黎巴嫩。

真主黨高層在今年起開始嚴格限制成員使用手機，認為手機會成為以色列的監控目標，因此改用呼叫器來傳遞組織內部訊息。

以色列特拉維夫大學研究員埃菈澤里（Keren Elazari）指出，此次是針對真主黨「最脆弱的部分」攻擊，讓真主黨失去最主要的通訊手段。她表示：「我們以前見過此類設備、呼叫機成為目標，但從未出現過如此複雜的攻擊。」